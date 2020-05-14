Atakum'dan 'mobil ödeme noktaları' - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi tarafından kentin 6 farklı bölgesine 'mobil ödeme noktası' kuruldu. Vatandaşlar, belediye hizmet binasına gitmeden mobil noktalarda ilan reklam vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi işlemlerini gerçekleştirebiliyor.



Atakum Belediyesi resmi internet sitesini kullanarak birçok işlemi yapabilen ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden de taleplerini bildiren vatandaşlar şimdi de Atakum'un 6 farklı noktasına kurulan 'mobil ödeme noktaları'ndan işlemlerini gerçekleştirebilecek.



Mobil ödeme noktaları Atakum Belediyesi Hizmet Binası önü, Türk-İş Ömer Halisdemir Parkı, Atakum Belediyespor Stadyumu önü, Atakent, Atakum Belediyesi Çatalçam Şantiyesi ve Esenevler Mahallesi Muhtarlığı mevkilerinde kuruldu. Vatandaşlar vergi döneminde Atakum Belediyesi Hizmet Binasına gelmeden, kurulan mobil noktalarda hafta içi her gün 09.00–16.30 saatleri arasında hizmet alabilecek.



Mobil noktalarının hizmete açılmasıyla birlikte, Atakumlular işlemlerini gerçekleştirmek için ödeme noktalarına ilgi gösterdi. Belediye ekipleri, vatandaşların kuyruk esnasında sosyal mesafe kurallarını uymaları için ödeme noktasının çevresine ve yerlere sosyal mesafe çizgileri yapıştırdı. - SAMSUN