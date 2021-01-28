Atakum'dan 'Yerel Esnafa Destek' kampanyası - Son Dakika

Atakum'dan 'Yerel Esnafa Destek' kampanyası

28.01.2021 14:24

Atakum'dan 'Yerel Esnafa Destek' kampanyası Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, zor bir dönemden geçen yerel esnafa destek olmak için Atakumlulara çağrıda bulundu.

Atakum'dan 'Yerel Esnafa Destek' kampanyası

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, zor bir dönemden geçen yerel esnafa destek olmak için Atakumlulara çağrıda bulundu.

Atakum'un dayanışma ruhu taşıdığını belirten Başkan Deveci, "Biliyorum Atakumlular beni seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Bu sevgiyi her haneye, eve, yoksula, işsize ulaştırmamız gerekiyor. Esnafımıza şimdi değilse ne zaman destek olacağız?" dedi.

Türkiye'de korona virüs pandemisi ortaya çıktığı ilk günden itibaren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla acil eylem planını devreye alarak günlük yaşamın birçok alanında çalışmalar hayata geçiren Atakum Belediyesi, ekonomik anlamda zor günler geçiren yerel esnafa destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Kentin işlek caddelerinde bilboard çalışması hazırlayan ve sosyal medyadan da yurttaşlara ulaşan Atakum Belediyesi, kampanya ile farkındalık oluşturarak Atakumluları yerel esnaftan alışveriş yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Atakumluların dayanışma ruhunun harekete geçtiğini belirten Başkan Deveci, "Sevgili hemşerilerimizi yerel esnafımızla dayanışmaya çağırıyorum. Esnafımıza şimdi değilse ne zaman destek olacağız?" ifadelerini kullandı.

"Üstesinden birlikte gelmemiz gerekiyor"

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Başkan Deveci, "Esnafıyla, işçisiyle, kentimizde yaşayan hemşehrilerimizle büyük bir dayanışma içerisinde bu zorluğun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Biz buna gayret gösteriyoruz. Yerel esnafımızın zorlukları var. Bir kısmı dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Bir kısmının geliri çok düştü. Atakumluları, sevgili hemşerilerimizi yerel esnafımızla dayanışmaya çağırıyorum. Alışverişlerini yerel esnafımızdan yapmalarını rica ediyorum. Bu zor süreçte, hem mahallemizin bekçisi hem komşumuz olan yerel esnaflarımızdan alışverişlerimizi yaparsak her zaman söylediğim gibi komşuluk hukukunu biraz daha güçlendirmiş oluruz. Bu süreçte Atakum, Samsun ve Karadeniz'de en yüksek dayanışma ruhuna hakim olduğunu gösterdi. Özellikle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını yaptığımız AtaMarket Gıda Bankası sayesinde bu dayanışmayı çok yakından hissediyoruz, görüyoruz. Atakum'un dayanışma ruhu harekete geçti. Ben onu biraz daha teşvik ederek dayanışma gücümüzü 'Bugün değilse ne zaman?' sorusuyla daha da güçlendirmek ve yaygınlaştırmak istiyorum. Ben biliyorum, Atakumlular beni seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Bu sevgiyi her haneye, her eve, her yoksula, her işsize iletmemiz ve ulaştırmamız gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek daha güçlü bir şekilde kendimizi yarınlara taşımış oluruz" diye konuştu.

Atakum'dan 'Yerel Esnafa Destek' kampanyası
Atakum'dan 'Yerel Esnafa Destek' kampanyası
Atakum'dan 'Yerel Esnafa Destek' kampanyası
Atakum'dan 'Yerel Esnafa Destek' kampanyası

Cemil Deveci, Türkiye, Samsun, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Atakum'dan 'Yerel Esnafa Destek' kampanyası - Son Dakika


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