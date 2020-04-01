Atakum Dayanışma Hattı yüzlerce yaşama dokundu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Atakum Dayanışma Hattı yüzlerce yaşama dokundu - Son Dakika

Atakum Dayanışma Hattı yüzlerce yaşama dokundu

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi tarafından dezavantajlı gruplar için oluşturulan dayanışma hattı ile ilk 15 günde 200 vatandaşın ihtiyacı karşılandı.

Atakum Dayanışma Hattı yüzlerce yaşama dokundu, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi tarafından dezavantajlı gruplar için oluşturulan dayanışma hattı ile ilk 15 günde 200 vatandaşın ihtiyacı karşılandı.


Dünyanın dört bir yanında etkili olan korona virüsü salgını nedeniyle evlerinde kendilerini izole eden dezavantajlı bireyler için oluşturduğu WhatsApp Dayanışma Hattı ile kapıda ödemeli alışveriş desteği sunan Atakum Belediyesi ekipleri ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, uygulamanın ilk 15 gününde yaklaşık 200 vatandaşın yaşamına dokundu. Türkiye'deki ilk korona virüsü vakasının açıklanmasının ardından acil durum eylem planını devreye alan Atakum Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında tüm imkanlarını seferber ediyor. Belediyenin 18 Mart'ta kullanıma açtığı, evlerinden çıkamayan dezavantajlı bireylere hizmet veren WhatsApp Sipariş hattı 15 günü geride bıraktı. İlk iki haftada yaşlı, hamile ve engelli yaklaşık 200 yurttaşın siparişlerini alıp kapıda ödeme seçeneği ile adreslerine teslim eden ekipler çalışmalarına devam ediyor.


Uygulama hakkında bilgi veren Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ecem Üner, "Korona virüsü salgını nedeniyle kendilerini evlerinde izole eden yaşlı, hamile ve engelli yurttaşlarımıza destek olmak istedik. Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'nin desteğiyle başlayan uygulama Türkiye'deki yerel yönetimler arasında bir ilk oldu. Birkaç gün içinde ülkenin dört bir yanında benzer çalışmalar yapıldığını görmek, gönüllüler olarak zor durumdaki insanların yaşamına dokunabilmek bizi mutlu ediyor. Yaklaşık 350 kilometrekarelik bir alana yayılan Atakum'da kırsal ve kentsel mahallelerimizdeki tüm dezavantajlı bireylere ulaşmaya çalışıyoruz. Evlerinden çıkamayan yurttaşlar, 0552 963 02 30 numaralı WhatsApp hattından bize ulaşıyor. İhtiyaç duydukları ürünlerden sipariş listesi oluşturuyoruz. Gönüllü ekiplerimiz alışverişi yapıp, kapıda ödeme seçeneği ile tutanak karşılığında adreslerine teslim ediyor. 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin ardından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordine şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 12 kişilik bir ekiple salgın süreci boyunca Atakumlularla dayanışmamızı sürdüreceğiz" dedi.


Hayırseverlerin bağışları 400 haneye ulaştı


Öte yandan Atakum Belediyesi'ne bağlı ekipler, korona virüsü salgını ile mücadele sürecine yönelik çalışmalarını sahada sürdürüyor. Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin Samsunlu hayırseverlere yaptığı çağrının ardından bağışçılar tarafından sağlanan gıda ve hijyen ürünleri koliler haline getiriliyor. 400 dayanışma kolisini ihtiyaç sahibi Atakumluların adreslerine ulaştıran ekipler, hayırseverlerin bağışlamak istedikleri ürünleri de tutanak karşılığında toplamaya devam ediyor. Düzenli toplantılar gerçekleştiren Acil Durum Komisyonu'nda ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgeler ve yurttaşlardan gelen talepler görüşülerek karara bağlanıyor. Komisyonun aldığı kararlar hızlı şekilde uygulamaya geçiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hijyen timi, toplum sağlığının korunması için ilçenin dört bir yanındaki cadde, sokak, çocuk parkı, ibadethane ve semt pazarlarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.


İlçedeki gıda işletmeleri ve semt pazarlarında aralıksız denetimler gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüse karşı alınması gereken önlemleri anlatan broşürler ile yurttaşları bilgilendiriyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise salgın sürecinde boşalan sokaklar ve kapana gıda işletmeleri nedeniyle aç kalma tehlikesi yaşayan sokak canlıları için önlemler alıyor. Mamamatiklere düzenli şekilde mama ve su takviyesi yapan ekipler, can dostları için destek veren hayvanseverler ile birlikte ortak çalışmalar yürüyor. İşlemleri için belediye binasına gelmek isteyen yurttaşlar, öncelikle e-belediye hizmetlerine yönlendiriliyor. Zorunlu durumlar için binaya gelen vatandaşların girişte ateşi ölçülüyor, el hijyenleri için dezenfektan kullanmaları sağlanıyor. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Atakum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:03 Kaynak: İHA

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