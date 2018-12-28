Atakum Hayırda Yarışıyor

Atakum Belediyesinin, Atakumluların da destekleriyle sürdürdüğü Hayır Çarşısı ilçe sınırlarını aştı.

Atakum Belediyesinin, Atakumluların da destekleriyle sürdürdüğü Hayır Çarşısı ilçe sınırlarını aştı.



Başkan İshak Taşçı, Hayır Çarşısı projesiyle bugüne kadar 8 ilçe, 3 il ve 3 ülkede yaklaşık 80 bin kişiye, 1 buçuk milyon parçaya yakın gıda ve kıyafet yardımı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yardımlarıyla Atakum Belediyesi Hayır Çarşısının çığ gibi büyümesini sağlayan Atakumlulara teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı ile bugüne kadar 8 ilçe, 3 il, ve 3 ülkede 65 bin kişiye toplamda 1 buçuk milyon parçaya yakın gıda ve kıyafet yardımı gerçekleştirdik. Bu önemli yardım hareketine yardımlarıyla destek veren Atakumlu hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızdan gelen, bebek beşiğinden oturma gruplarına, çoraptan kışlık monta, tüm kıyafet, ev eşyası ve gıda yardımları, veren elin alan eli görmediği bir sistemle ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz" dedi.



Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayır Çarşısının birçok belediyeye örnek olduğunu ifade eden Başkan Taşçı, "Hayır Çarşısı projemiz Türkiye'ye mal olmuş önemli ve büyük bir yardımlaşma projesi. Birçok projemiz gibi Hayır Çarşısı da çevre il ve ilçelerden birçok belediyeye örnek oldu. Bugüne kadar toplam 89 mağazayı hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. Bu başarıda Atakumlu yardımseverlerin katkısı büyük. Önümüzdeki dönem, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacağız. Projemizi kısa sürede sahiplenerek bir çığ gibi büyümesini sağlayan hemşehrilerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm yardımseverlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN

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