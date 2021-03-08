Atakum 'Hijyen Timi' okullarda - Son Dakika

Atakum 'Hijyen Timi' okullarda

08.03.2021 16:33

- Atakum 'Hijyen Timi' okullarda Hijyen Timi, Atakum'da 38 okulu dezenfekte etti Korona virüsü salgınının ilk gününden itibaren ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi hijyen timleri, yüz yüze eğitimin başladığı 38 farklı okulda yüzlerce dersliği dezenfekte etti.

- Atakum 'Hijyen Timi' okullarda

Hijyen Timi, Atakum'da 38 okulu dezenfekte etti

SAMSUN - Korona virüsü salgınının ilk gününden itibaren ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi hijyen timleri, yüz yüze eğitimin başladığı 38 farklı okulda yüzlerce dersliği dezenfekte etti.

Dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk gün acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Vaka yoğunluğunun arttığı ve 'çok yüksek riskli' şehirler arasında yer alan Samsun'da sorumluluk alanındaki okullarda çalışmalarını sıklaştıran Atakum Belediyesi, yüz yüze eğitimin başladığı 38 farklı okulda yüzlerce dersliği özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Oluşturulan 5 ayrı hijyen timi, ilkokul, ortaokul ve liselerde titiz çalışmalarını hafta sonu boyunca sürdürdü.

Kapsamlı dezenfeksiyon çalışması

Oluşturulan çalışma programına göre okullara dağılan ekipler, okulların bahçelerinde ve ortak alanlarda başta olmak üzere, dersliklerde sıra, masa, kapı, ekipman, yazı tahtası gibi öğrenci ve öğretmenlerin dokunacağı tüm nesnelere tek tek dezenfeksiyon işlemi uyguladı.

Korona virüsü salgınının ilk gününden itibaren Samsun'daki sorumluluk bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Okullarımızın yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte kentimizde hafta sonu boyunca kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin sağlıklı şartlarda eğitimlerine devam edebilmeleri bizler için çok önemli. Okul müdürlerimizle tek tek görüştük ve dezenfekte ihtiyacı olan okullarımıza desteğimizi ulaştırdık. Okullarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecek" bilgisini aktardı.

Atakum 'Hijyen Timi' okullarda
Atakum 'Hijyen Timi' okullarda
Atakum 'Hijyen Timi' okullarda
Atakum 'Hijyen Timi' okullarda

Koronavirüs, Türkiye, Samsun, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum 'Hijyen Timi' okullarda - Son Dakika


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