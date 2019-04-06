Son Dakika Haberleri: Atakum İstanbul Gibi

Atakum İstanbul Gibi

40 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesinde Millet İttifakı CHP Adayı Av. Cemil Deveci'nin önde tamamladığı seçimde oyların, AK Parti'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu tarafından yeniden sayılmasına karar verildi.

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Samsun'un Atakum ilçesinde Millet İttifakı CHP Adayı Av. Cemil Deveci'nin önde tamamladığı seçimde oyların, AK Parti'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu tarafından yeniden sayılmasına karar verildi. CHP'nin de yeniden sayıma itiraz etmesi üzerine konu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşındı.

31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı CHP Adayı Av. Cemil Deveci, 54 bin 76 oy alarak yarışı önde tamamladı. Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Zihni Şahin ise 52 bin 910 oy aldı. Cemil Deveci rakibine bin 166 oy fark atarken, AK Parti Samsun İl Başkanlığı geçersiz oyların çıktığı sandıklara itiraz etti. AK Parti'nin yaptığı ilk itiraz sonucu oylar güvenlik güçleri kontrolünde yeniden sayıldı. 110 oy eklenen Şahin'in oyu 53 bin 20'ye yükseldi. Cemil Deveci'ye de 50 oy artı olarak yazılarak, toplamdaki oyu 54 bin 126'ya çıktı. Cemil Deveci, son rakamlara göre rakibi Zihni Şahin'e bin 106 oy fark attı.

Birinci itirazdan çıkan sonuçların ardından ikinci itirazda bulunan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Atakum'daki bütün sandıklara itiraz ettiklerini duyurdu. Bu itiraz, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nca bugün karara bağlandı. İl Seçim Kurulu, bugün saat 13.00'te yaptığı toplantıda AK Parti'nin itirazını kabul etti. CHP Atakum İlçe Teşkilatı da bu karara itiraz edince oyların tamamının tekrar sayılıp sayılmayacağına YSK karar verecek.

"Sayım yapılsa da yapılmasa da ben belediye başkanıyım"

CHP'liler ve Cemil Deveci, İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun olduğu binada toplantıdan çıkacak kararı bekledi. İl Seçim Kurulu'nun AK Parti'nin itirazını kabul etmesi üzerine açıklamalarda bulunan Av. Cemil Deveci, "İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını kabul etmiş. Bu tip karar bir tek savaş ortamlarında, olağanüstü hal dönemlerinde olur. 1960 yılından bu zamana kadar YSK hiçbir zaman böyle bir karar vermedi. Samsun'da böyle bir karar verildi. Hiç kimse metanetini bozmuyor, sandıklara sahip çıkıyoruz. Yasal haklarımızı kullanıyoruz. Yeniden sayım yapılsa da yapılmasa da ben belediye başkanıyım" ifadelerini kullandı.

Atakum ilçesindeki tüm oyların tekrar sayılıp sayılmayacağını YSK karara bağlayacak. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:07 Kaynak: İHA

Samsun, Cemil Deveci, AK Parti, Atakum, Politika
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