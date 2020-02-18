Atakum Müşteri Merkezi hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Atakum Müşteri Merkezi hizmete girdi - Son Dakika Ekonomi

Atakum Müşteri Merkezi hizmete girdi

7 saat önce

Türk Telekom'un Ofis Transformasyon Projesi kapsamında yenilenen Atakum Müşteri Merkezi törenle hizmete girdi.

Atakum Müşteri Merkezi hizmete girdi, System.String[]

Türk Telekom'un Ofis Transformasyon Projesi kapsamında yenilenen Atakum Müşteri Merkezi törenle hizmete girdi. Görsel ve mimari açıdan yenilenen ofiste operasyon modeli ve yetkinlikler artırıldı ürün ve hizmet portföyü geliştirildi.


Açılışta konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bu dönüşüm sadece kozmetik bir dönüşümü simgelemiyor. Aslında bu kendi çalışanlarımızdan oluşan kendi mülkümüzden oluşan ofisin aynı zamanda yetkinliklerinin de artması anlamına geliyor. Burada müşterilerimiz sadece müşteri şikayetlerini oluşturmak üzere değil aynı zamanda mobilinde sabit internetine kadar bütün iletişim ihtiyaçlarını tek bir merkezden karşılayabiliyor hale gelecek" dedi.


Haberleşme ve internet anlamında çok ciddi yatırımlar


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Özellikle Türkiye'nin haberleşme ve internet anlamında çok ciddi yatırımlarla da atağa geçtiği yılları yaşıyoruz. Samsun bu bölgenin merkezi bu bölgenin merkezinde her türlü insan unsuruna ve tesis anlamında yapılan yatırım sistemsel anlamda yapılan yenilikler bölgeye de ciddi anlamda ışık tutma hüviyetine haiz. Sizlerin çalışmalarında her türlü katkıyı desteği vermeye hazır olduğumuzu da ifade ediyorum" şeklinde konuştu.


Samsun her gün yeniliklere ev sahipliği yapıyor


Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Samsun her gün yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Çok doğru bir yerde çok doğru bir tesisi açıyoruz. İletişim alanında gerçekten yeniliklerle bizi buluşturuyorlar. Gerek mobil gerek sabit telefonlarda gerek internet bandında o anlamda Türkiye'nin dünyayla kalkınma mücadelesinde iletişim artık çok önemli bir seviyeye geldi. O yönüyle biz bu milli yerli kuruluşların uluslararası arenadaki yarışta bizim önümüzü açacak bize güç verecek kuruluşlar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek merkezin açılışını yaptı. Törene Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve şirketin diğer yöneticileri katıldı. - SAMSUN

Türk Telekom, Samsun, Atakum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da tıraş ücretlerine 15 TL zam yapılacak
Rum basını: ABD casus uçakları, Yavuz sondaj gemisini gözlüyor Tunç Soyer: Çiğli tramvayı projesi için Ulaştırma Bakanı ve AK Partili Hamza Dağ'a teşekkür ederim İş Bankası Genel Müdürü Bali'den CHP hisselerine ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:08:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakum Müşteri Merkezi hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]