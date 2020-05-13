Atakum parkları çocuklarla şenlendi - Son Dakika
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Atakum parkları çocuklarla şenlendi

6 saat önce

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, korona virüsü tedbirleri kapsamında 22 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 53 gün sonra ilk defa sokağa çıkan çocuklarla oyun parklarında bir araya geldi.

Atakum parkları çocuklarla şenlendi, System.String[]

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, korona virüsü tedbirleri kapsamında 22 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 53 gün sonra ilk defa sokağa çıkan çocuklarla oyun parklarında bir araya geldi. Çocuklara, çocuk maskesi başta olmak üzere minik hediyeler de veren Başkan Deveci, "Dilerim bu süreç kısa sürer, çocuklarımız bu parklarda cıvıl cıvıl oynarlar. Biz de onları uzaktan izleriz. Çünkü o günleri çok özledik" dedi.


Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında, 22 Mart tarihinden itibaren 20 yaş altındaki gençlere de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İlgili bakanlıkların hazırladığı 'normalleşme planına' göre 10 Mayıs tarihinde 65 yaş üstü yurttaşlara dışarıya çıkma izni getirildi. Aynı plana göre ise 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında 53 gün sonra ilk defa sokağa çıktı. Atakum Belediyesi ilçe genelindeki parklarda önceki gün dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek çocuklar için hijyen önlemi aldı. Çocuklar da sokağa çıkma izni süresi boyunca Atakum'un parklarında doyasıya eğlendi.


Miniklere hediyeler


Atakum Belediyesi ekipleri, çocukların parklarla kavuştuğu mutlu günlerinde onlara küçük hediyeler hazırladı. Masal karakteri kostümü giyen Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler, çocuklarla birlikte parklarda oynadı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de parklardaki çocukları ziyaret ederek hediyelerini verdi. Başkan Deveci, ailelerle ve miniklerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Çocuklara 53 gün boyunca gösterdiği sabır için teşekkür eden Başkan Deveci, korona virüsü sürecinde miniklere evde kalmalarının ve tedbirlere uymalarının önemini anlattı. Atakum Belediyesi'nin çocuklar için hazırladığı hediyelerin hem çocukları hem de kendilerini çok mutlu ettiklerini söyleyen ebeveynler Başkan Deveci ve ekibine teşekkür etti.


Çocuklara özel maske


Bütün parkların cıvıl cıvıl olduğu bugünde, Atakum Belediyesi Özgecan Koordinasyon Merkezi'nde çocuklar için ideal boyutta, özel olarak dikilen yıkanabilir maskeler de dağıtıldı. Çocukların uzun süre sonra ilk defa dışarıya çıkacakları gün için dikimi tamamlanan maskelere en çok anne ve babalar sevindi. Normal boyutta maskelerin, çok büyük olduğu için çocuklarının ağzından düştüğü veya iplerinin kulaklarına uzun gelmesi nedeniyle şikayetçi olduklarını söyleyen ebeveynler, artık çocuklarının rahat bir maskeye sahip olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.


"Çocuk cıvıltısını özledik"


Çocukların mutlu günlerine aileleriyle birlikte eşlik eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, toplum olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Çocuklarımız iki aya yakın bir süredir evdeler ilk kez sokağa çıkıyorlar. Çocukları evde tutmak çok kolay değil. Parklarda da tutmak kolay değil. Biz önceki gün parklarımızı dezenfekte ettik. Çocukların dokunabilecekleri, oturabilecekleri her yeri temizledik. Ama bu yetmez, çocuklarımızın ailelerine de söyledim. Parklardan dönünce bol sabun ve suyla yıkanmaları gerekiyor. Bu sürecin ilacı kişisel hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uyumak, maske kullanmak, ellerimizi sıkça yıkamak. Atakum Belediyesi, aynı zamanda çocuklar için yıkanabilir çocuk maskesi de üretti. Normal maskeler çocuklara çok büyük geliyordu. Bugün parklarda o maskeleri ve minik hediyelerimizi verdik. Hem yurttaşlarımızı uyardık, hem de hallerini hatırlarını sorduk. Dilerim bu süreç kısa sürer, çocuklarımız bu parklarda cıvıl cıvıl oynarlar. Biz de onları uzaktan izleriz. Çünkü o günleri çok özledik. O günün özlemiyle daha sağlıklı, mutlu yaşayabileceğimiz günleri heyecanla bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Cemil Deveci, 22 Mart, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:59 Kaynak: İHA


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