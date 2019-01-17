Atakum Polikliniğinde İlk Yılında 235 Bin Hastaya Bakıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum
Polikliniğinde hizmete girdiği ilk yıl 235 bin hastanın tedavisi yapıldı.
Polikliniğin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamaya katılan İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali
Oruç, Atakum Polikliniğinde 14 poliklinik ve 10 diş ünitesiyle hizmete başladıklarını, bunu kısa sürede 18 poliklinik ile 20 diş ünitesine çıkardıklarını söyledi.
Atakum Polikliniği ile bölge halkına kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Oruç, "Bir yılda merkezin gerçekleştirdiği 165 bini ayaktan poliklinik hastası, 70 bini de diş üniteleri olmak üzere 235 bin muayene de bunun başarıldığının en önemli göstergesidir." dedi.
Oruç, poliklinikte farklı birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, Atakum Polikliniğinin poliklinikten çok bir hastane hüviyetinde hizmet verdiğine işaret etti.
Kilo problemi yaşayan Samsunluları da polikliniğe davet eden Oruç, "Daha sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyen tüm vatandaşlarımız için de obezite merkezi açtık. Bu merkeze de Atakum bölgesinde oturan tüm Samsunluları davet ediyorum." ifadesini kullandı.