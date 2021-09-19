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Atakum sahilinde oryantiring heyecanı - Son Dakika

Atakum sahilinde oryantiring heyecanı

19.09.2021 18:18
Atakum sahilinde oryantiring heyecanı, System.String[]

Atakum Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Samsun Amazon Kulübü iş birliği ile oryantiring sporunu geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Atakum sahilinde yarış organize edildi.

Atakum Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Samsun Amazon Kulübü iş birliği ile oryantiring sporunu geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Atakum sahilinde yarış organize edildi.

Atakum Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Samsun Amazon Doğa ve Spor Kulübü iş birliği ile Güzelyalı Mahallesi'nde oryantiring sporunu tanıtıcı yarış düzenledi. Sıcak havanın tadını çıkarmak için Atakum sahiline akın eden yurttaşlar oryantiring parkuru sürprizi ile karşılaştı. Daha önce oryantiring sporu ile tanışmamış olanlar, bir ilki yaşamak için yarışmaya katılırken, deneyimliler ise eğlenceli vakit geçirmek için gönüllü oldu.

Her düzeye uygun harita

Parkurun başlangıç noktasında bulunan Samsun Amazon Doğa ve Spor Kulübü eğitmenleri, katılımcılara yarışma kurallarını anlattı. Ardından yarışmacıların rotasyonu hakkında bilgi veren bir telefon uygulaması her bir katılımcının akıllı telefonuna yüklendi. Yüklenen uygulama ile yarışmacının haritadaki güzergah doğrultusunda hangi yönde olduğu ve hedefe uzaklığı tespit edilebiliyor. Klasik yöntemde ise sporcular ellerinde harita ve pusula ile yön tayini yapıyorlar. Parkur sonunda bulunan zımbayı ellerindeki kağıda bastırarak yarışmayı tamamlıyorlar. Yarışmada katılımcının düzeyine uygun haritalar veriliyor. Yeni başlayan kadınlar için kuş uçuşu 600, erkekler için 700 metrelik; orta düzeydeki kadınlar için 1,5 erkekler için 1,7 kilometrelik, elit düzey kategorisindeki profesyonel sporcular için 2.2 kilometrelik alanları kapsayan haritalar kullanılıyor.

Başkan Deveci'den ziyaret

Yarışma alanını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, eğitmenler ve yarışmacılarla bir araya gelerek sohbet etti. Görsel hafıza oyununun yer aldığı parkuru inceleyen Başkan Deveci, oyunun kuralları hakkında bilgi aldı. 3 farklı kategoriden toplam 178 sporcu katıldığı yarışmada kadınlarda birinci Hatice Kübra Uysal, ikinci Simay Dinçer oldu. Erkeklerde Emirhan Sevinç birinciliğe hak kazanırken Rüzgar Akbulut ikinci sırada yer aldı. Oğuzhan Uysal birinci olduğu elit düzeyde ise İbrahim Alsaç yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

"Atakum'un birçok yerinde oryantiring yaptıracağız"

Atakum'un ormanlık alanlarıyla oryantiring sporuna son derece uygun olduğunu belirten Türkiye Oryantiring Federasyonu Samsun Temsilcisi Eray Kurtoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Oryantiring toplumda çok fazla duyulmamış özellikle son yıllarda gündeme daha çok gelmiş bir spor branşı. Özellikle pandemiyi yaşadığımız bugünlerde kapalı ve kalabalık alanlarda yaptığımız spor faaliyetlerinin dışında oryantiring hem sahil hem de ormanlık alanlarda yapılabilen bir spor. Özellikle bu dönemde fazlasıyla yararlanmamız gereken bir branş. Oryantiring Federasyonu Samsun Temsilciliği ve Amazon Doğa ve Spor kulübü olarak sağ olsun belediyemiz bu alanların açılmasında ve bu sporun uygulanmasında bizlere destek verdi. Bizler bu alanlarda öncelikle spor branşını tanıtıyoruz. Çocuk ve gençlerle küçük bir antrenman yapıyoruz. Bu alan komple oryantiringle haritalandırılmış. Biz de Atakum sahilini haritalandırdık. Bu alanda oryantiring faaliyeti yapıyoruz. Yarış gibi düşünebiliriz. Bu küçük bir tanıtım olacak ama biz Atakum'un birçok yerinde oryantiringi yaptıracağız; çünkü Atakum orman açısındandan da çok zengin bir alan. Sadece sahili yok aynı zamanda orman alanları var. Biz orman alanlarını da haritalandırdık dolayısıyla hem gençlerin hem yetişkinlerin aynı zamanda anne babasıyla çocukların katılabileceği etkinlikler planlıyoruz" - SAMSUN

Atakum sahilinde oryantiring heyecanı
Atakum sahilinde oryantiring heyecanı
Atakum sahilinde oryantiring heyecanı
Atakum sahilinde oryantiring heyecanı
Atakum sahilinde oryantiring heyecanı

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Harita, Amazon, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atakum sahilinde oryantiring heyecanı - Son Dakika Spor


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