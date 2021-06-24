Üye Girişi
Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı - Son Dakika

Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı

24.06.2021 16:08
Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı, System.String[]

Atakum'un simgeleri arasında yer alan, Halk İskelesi'nin önündeki armalı 'Samsunspor tabelası', ikinci kez uğradığı saldırı sonrasında onarılarak ait olduğu yere geri döndü.

Atakum'un simgeleri arasında yer alan, Halk İskelesi'nin önündeki armalı 'Samsunspor tabelası', ikinci kez uğradığı saldırı sonrasında onarılarak ait olduğu yere geri döndü.

Sahilinin simgeleri arasında yer alan, Halk İskelesi'nin önündeki armalı 'Samsunspor tabelası' Haziran ayının ilk haftasında ikinci kez saldırıya uğradı. Geçen yıl Eylül ayının ilk günlerinde de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğrayan Samsunspor tabelası, Atakum Belediyesi tarafından onarılıp ait olduğu yere yeniden yerleştirilmişti.

Başkan Deveci ve taraftardan tepki

Yaşanan olay sonrasında hem Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci hem de taraftarlar, üzerinde Atatürklü arma bulunan Samsunspor tabelasının uğradığı saldırılara tepki gösterdi. Aynı Samsunspor tabelası Haziran ayının ilk haftasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ikinci kez saldırıya uğradı. Atakum Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürklü Arma'ya ikinci kez saldırılıyor. İnanılır gibi değil. Atamızın hatırına, kalbi kırmızı-beyaz renkler için atan Samsunluların hatırına insan dokunmaya kıyamaz. Yer izni verilmediği için kamera koyamadık diye mi saldırılıyor Atatürklü Arma'ya yazık, çok yazık" ifadeleri kullanıldı.

Atakum Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Reklam Atölyesi ekiplerince onarım için yerinden kaldırılan armalı Samsunspor tabelasının zarar gören bölümleri yenilendi. Kırılan parçaları yeniden üretilen tabela, gerekli boya ve baskı işlemlerinin ardından eski görünümüne kavuşturuldu. Belediye ekiplerince ait olduğu yere geri getirilen simge tabela, Halk İskelesi önündeki platforma sabitlendi. - SAMSUN

Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı
Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı
Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı
Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı
Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı
Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı

Samsunspor, Haziran, Saldırı, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 15:48 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 15:29 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi 15:22 Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi 14:46 Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız 14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti 14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu 13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu

Son Dakika Haberleri
16:18 Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı
15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var
15:47 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber
15:34 Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü
15:28 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
15:21 Yargıtay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yücel Küçükaltun "Can Azerbaycan'a" şiiriyle, iki ülke arasında kardeşlik köprüsü kurdu
15:00 142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillere talimat verdi: Vatandaşlarla daha sık buluşun
14:35 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor
14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Sokak ortasında eşini öldüren adam, polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi Sokak ortasında eşini öldüren adam, polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi         
15:50
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştirmeye başladılar Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştirmeye başladılar         
14:59
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 16:24:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement