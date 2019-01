Atakum Seyir Tesisleri Cazibe Merkezi Haline Geldi

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Seyir Tesislerinin, kısa sürede, çevre il ve ilçelerden Samsun'a gelen vatandaşların cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Atakum'a hakim bir noktada hayata geçirilen Atakum Belediyesi Seyir Tesisleri, özellikle hafta sonları muhteşem Atakum manzarası eşliğinde ailesiyle birlikte kahvaltı yapmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Seyir Tesislerinin, kısa süre içerisinde Karadeniz Bölgesi'nin önemli bir turizm merkezi haline geldiğinizi ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Samsun'un önemli bir turizm durağını Atakum Belediyesi olarak hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.



Geçen yıl hizmet vermeye başlayan Atakum Belediyesi Seyir Tesislerinin çok kısa bir süre içerisinde büyük bir ilgi gördüğüne dikkat çeken Başkan İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi Seyir Tesislerimiz yeşil ile mavinin kucaklaştığı muhteşem Atakum doğasını seyretme imkanı sunarken, Karadeniz mutfağının birbirinden güzel lezzetlerini sunan restoranı, kafeteryası, seyir terası, ahşap kamelyaları ve yürüyüş yoluyla Atakumlu vatandaşlarımızın vazgeçilmezi haline geldi. Hemşehrilerimizin büyük ilgi gösterdiği Seyir Tesislerimiz günün her saatinde binlerce Atakumluya hizmet veriyor" diye konuştu.



"Atakum, turizm cenneti olacak"



Atakum'un, Karadeniz Bölgesi'nin en çok göç alan ilçesi olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemiz, gerek doğası gerek yaşanılabilirliğiyle çevre il ve ilçeler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden her yıl on binlerce vatandaşımızı ağırlıyor. Bu anlamda 'Turizm Kenti Atakum' parolasıyla hayata geçirdiğimiz turizm odaklı projelerle, Atakum'u Karadeniz'in turizm cenneti haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuç verdiğini görmek de bizleri mutlu ediyor. Atakum Belediyesi olarak ilçemizin her alanda marka bir kent olması ve her geçen gün daha da yaşanılabilir hale gelmesi için gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

