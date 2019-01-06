Atakum'u Türkiye'nin En Yaşanılabilir Kenti Yapmak İstiyoruz"

Atakum
Belediye Başkanı İshak Taşçı
, "Projelerimizle Atakum'un değerine değer katıyoruz. Atakum'u Türkiye
'nin en yaşanılabilir kenti yapmak gibi önemli bir hedefimiz var." ifadesinde bulundu.
Taşçı, yaptığı yazılı açıklamada, Atakum'un özellikle son dönemde yakaladığı gelişim ivmesiyle, marka kentler arasındaki yerini aldığını belirtti.
Atakum'un tüm Türkiye'den göç aldığına işaret eden Taşçı, " Karadeniz Bölgesi
'nin en hızlı nüfus artışı rekorunu elinde bulunduran Atakum, son 5 yılda aldığı yaklaşık 60 bin kişilik nüfus artışıyla, bölgenin en yaşanılabilir kentleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçede halkla buluşturduklarını ifade eden Taşçı, şunları kaydetti:
"Atakum'u hak ettiği hizmet ve kent anlayışına ulaştırmak için çalışıyoruz. Projelerimizle Atakum'un değerine değer katıyoruz. Atakum'u Türkiye'nin en yaşanılabilir kenti yapmak gibi önemli bir hedefimiz var. Göreve geldiğimiz günden itibaren Atakum'u deniziyle, doğasıyla ve diğer birçok güzelliğiyle bir bütün olarak ele alarak, hem daha yaşanılabilir, hem de turizm cenneti bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda ilçemizde hayata geçirdiğimiz ekonomi, sağlık, spor ve turizm yatırımlarıyla Atakum'u her alanda lider bir kent haline getirmek için önemli projelere imza attık. Atakum Belediyesi olarak geride bıraktığımız 5 yıllık görev süreci içinde 87 önemli projeyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Uyguladığımız başarılı belediyecilik hizmetleriyle ilçemiz, İNGEV tarafından BM
endeksine göre yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'nin en yüksek insani gelişmişliğe sahip ilçeleri arasında seçildi."