Son Dakika Haberleri: Atakum'un Enerjisi Artacak

Atakum'un Enerjisi Artacak

41 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum'da önümüzdeki 5 yıl içerisinde 'yenilebilir enerji dönüşümü'nü hayata geçireceklerini açıkladı.

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum'da önümüzdeki 5 yıl içerisinde 'yenilebilir enerji dönüşümü'nü hayata geçireceklerini açıkladı.

Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile MHP İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Abdullah Gül Bulvarı esnafını ziyaret etti. Zihni Şahin ve beraberindekiler ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde halk buluşmalarını da sürdürerek 31 Mart sonrası Atakum için hazırladıkları projeleri ve yatırımları tanıtarak destek istedi.

"Enerji artacak, maliyet azalacak"

Bugün gerçekleştirdiği ziyaretlerin hemen tamamında vatandaşa çevre ve kent estetiği başlığı altında topladıkları projeleri anlattığını belirten Zihni Şahin, bunlardan özellikle yenilebilir enerji dönüşümüne dikkati çekti. Şahin, "İlçemizde yenilenebilir enerji dönüşümü uygulaması kapsamında rüzgar ve güneş enerjisi uygulaması teşvik edilecek, enerji kullanım maliyetleri düşürülecektir. Bu konuda belediyemiz öncülük edecek ve isteyen herkes kendi tesislerinde bu uygulamaya geçecek" dedi.

Çöplerden arınmış tertemiz bir Atakum

Atakum'un vadilerini, ormanlarını koruyacaklarını, imar planlarında yeşil alan miktarlarını artırarak doğa ile iç içe yeşilin hakim olduğu bir Atakum inşa edeceklerini söyleyen Zihni Şahin, "Geri dönüşüm ve sıfır atık yönetimi projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirilecek ve Atakum çöplerinden fayda sağlarken temiz havasını da koruyacaktır. Ayrıca ilçemizdeki okul ve ibadethanelerimizin bakım onarım ve temizlik gibi ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanacaktır" diye konuştu.

Afetlere karşı gönüllü eğitimleri

Başkan Zihni Şanin, Afet Gönüllüleri Merkezi kuracaklarını da belirterek, "Böylece halkımızın afetlere karşı bilinç düzeyi artırılacak. Merkezde profesyonel ve gönüllü katılımcılara bir arada eğitimler verilecek" şeklinde konuştu.

Son olarak çocuklara ve gençlere bir müjde veren Başkan Şahin, "Yaşayan bir şehir olarak genç ve çocuklarımız için gençliklerinin tadını çıkartabilecekleri kaykay parkurları inşa edilecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

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