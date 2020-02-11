Atakum'un milli gururu - Son Dakika
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Atakum'un milli gururu

6 saat önce

Atakum Belediyespor'un U-14 Takımı oyuncusu Mert Selçuk, U-14 Milli Takımı'nın 18-20 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul'da Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosuna çağrıldı.

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Atakum Belediyespor'un U-14 Takımı oyuncusu Mert Selçuk, U-14 Milli Takımı'nın 18-20 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul'da Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosuna çağrıldı.


Atakum Belediyespor Kulübü 2006 doğumlu forvet oyuncusu Mert Selçuk, U-14 Milli Takımı'nın 18-20 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da Makedonya Milli Takımı ile yapacağı hazırlık maçı aday kadrosuna çağrıldı. Oynadığı maçlarda başarısı ve golleri ile adından söz ettiren Selçuk, "Milli takıma çağrıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum, milli takım müsabakalarında elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. - SAMSUN

İstanbul, Selçuk, Atakum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:58 Kaynak: İHA
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