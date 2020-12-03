Atakum Zabıtası iletişim dilini akademik eğitimle geliştiriyor - Son Dakika

Atakum Zabıtası iletişim dilini akademik eğitimle geliştiriyor

03.12.2020 12:36
Atakum Zabıtası iletişim dilini akademik eğitimle geliştiriyor, System.String[]

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Prof. Dr. Kurtman Ersanlı'nın 'kurumsal iletişim ve takım ruhu' konulu hizmet içi eğitime katıldı.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Prof. Dr. Kurtman Ersanlı'nın 'kurumsal iletişim ve takım ruhu' konulu hizmet içi eğitime katıldı.

Prof. Ersanlı, Atakum'un düzenini ve güvenliğini sağlayarak, halkın sağlığını koruyan Atakum Zabıtası'na yurttaş iletişimi ve ekip olmanın gerekliliklerine yönelik bilgiler aktardı.

Atakum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, hizmet kalitesini yükseltmek ve takım çalışması ile yurttaşa daha verimli hizmet sunabilmek için personelini hizmet içi eğitimlerde uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Daha önce 'kurumsal iletişim', 'hemşehri iletişimi', 'takım ruhu' konularında eğitimlere katılan belediye personeli, Prof. Dr. Kurtman Ersanlı'nın Zabıta Müdürlüğü ekiplerine yönelik hazırladığı eğitim programında bir araya geldi. Prof. Ersanlı, Atakum Zabıtası'na kentin düzeni ve güvenliğini sağlarken yurttaşla diyalog kurma teknikleri ve kamu kuruluşlarının halka karşı temsili gibi konu başlıklarında bilgiler aktardı. Örnek olaylar üzerine gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile eğitimde edinilen bilgilerin uygulamaları canlandırıldı. Takım çalışmasının uyum içerisinde devam edebileceğini vurgulayan Prof. Ersanlı, "Ekiplerin içerisinde farklı kültürlerden, davranış biçimlerinden gelen üyeler olabilir. Önemli olan onlar arasındaki işleyiş uyumunun sağlanmasıdır. Bu uyum en üstten en alta kurumun her kademesinin vereceği katkı ile ortaya çıkar" dedi.

Zabıtaların günün her saatinde yurttaşlarla iç içe olan ekipler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, "Pazar yerlerinde, sokaklarda, iş yerlerinde, parklarda insanlarla iletişim içerisindesiniz. İnsanın insanla en yoğun iletişim kurduğu yer de belediyeler. Dolayısıyla bu iş öyle rastgele yapılacak bir iş değil. Sizler halkla nasıl ilişki kuracağınızı bilmek durumundasınız. Eğitimden birkaç gün önce sayın Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'nin bir ifadesine rastladım. 'Atakum Belediyesi gönüllerin buluştuğu, başarıya dönüştüğü yer' dedi. Bir kurumun önce hedefi, hedefini de ifade eden bir dili olması lazım. Başkanımız da o ifadede kurumun hem hedefini ortaya koymuş hem de dili çok başarılı şekilde oluşturmuş. Yapacağımız eğitimlerle sadece belediye çalışanlarını değil, hizmet götürdüğümüz insanların da gönüllerini buluşturabiliyorsak gönlümüz rahat olur. Yastığa başımızı rahat koyabiliriz. Belediye bir ülkede bulunan tüm makamların işlerini yürüten bir kurum. Bir işyeri idare etmek gibi değil. Sağlık, kültür, çevre, güvenlik gibi aklınıza ne geliyorsa birçok alanda görevleri var. Bu kadar dünyası farklı olan bir kurumun doğru idare edilmesi ve oradan arzu edilen hizmetin alınması kolay değil" diye konuştu. - SAMSUN

Atakum Zabıtası iletişim dilini akademik eğitimle geliştiriyor
Atakum Zabıtası iletişim dilini akademik eğitimle geliştiriyor
Atakum Zabıtası iletişim dilini akademik eğitimle geliştiriyor
Atakum Zabıtası iletişim dilini akademik eğitimle geliştiriyor
Atakum Zabıtası iletişim dilini akademik eğitimle geliştiriyor

Zabıta Müdürlüğü, Kurtman Ersanlı, Atakum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum Zabıtası iletişim dilini akademik eğitimle geliştiriyor - Son Dakika


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