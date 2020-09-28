Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü - Son Dakika

Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü

Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Samsun'daki sorumluluk alanlarında korona virüsü teşhisi konmuş ya da hastalık şüphesi nedeniyle 14 gün boyunca evlerinde kalmaları zorunlu olan vatandaşların...

Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü

SAMSUN - Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Samsun'daki sorumluluk alanlarında korona virüsü teşhisi konmuş ya da hastalık şüphesi nedeniyle 14 gün boyunca evlerinde kalmaları zorunlu olan vatandaşların karantina kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor.

Dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgını sonrasında Türkiye'deki ilk vakanın açıklanması ile birlikte acil durum eylem planını devreye alan Atakum Belediyesi, saha çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde korona virüsü testi pozitif çıkan ve genel durumu iyi olan hastalarla birlikte temaslı ve şüpheli durumdaki yurttaşlar için evde karantina süreci uygulanıyor. Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, filyasyon çalışmaları sonucunda belirledikleri pozitif vaka ve temaslı yurttaşlara telefonla ulaşarak 14 gün boyunca evde kalmaları gerektiğini iletiyor. Yurttaşların karantina kurallarına uyup uymadıkları ise Atakum Kaymakamlığı'nın koordine ettiği ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı personel de kapı kapı dolaşarak karantina denetimi gerçekleştiriyor. Kurallara uymayan, karantina sürecini geçirmek zorunda oldukları adreslerde bulunamayan yurttaşlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenleniyor.

Toplum sağlığı için yoğun mesai

Atakum Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisinde korona virüsü testi pozitif çıkan ve temas nedeniyle şüpheli bulunan yurttaşların adres ve iletişim bilgilerini günlük olarak Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine iletiyor. Ellerine ulaşan liste ile her gün sahaya çıkan zabıta ekipleri, karantinada olan yurttaşların adreslerini tek tek ziyaret ederek telefonla iletişim kuruyor. Yurttaşları, balkon ya da pencereden görerek ikametlerini terk etmediklerini tespit eden ekip, gün boyu listede yer alan adresleri dolaşıyor. Uzaktan yapılan görüşme ile kontrol edilen yurttaşlara, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin geçmiş olsun dilekleri iletiliyor. Toplum sağlığının korunması ve salgının yayılım hızının azaltılması için yoğun mesai yapan zabıta çalışanları, gün sonunda listede yer alan tüm yurttaşlarla ilgili tespitlerini İçişleri Bakanlığı İl Salgın Denetim Uygulaması'na erişerek sisteme işliyor.

Karantina kontrolü çalışmaları hakkında bilgi veren Atakum Zabıtası yetkileri, "Karantinada kalmak zorunda olan Atakumlular genel olarak kurallara uyuyor. Atakum Kaymakamlığı'ndan bize her gün farklı listeler ulaşıyor. Habersiz şekilde adreslerine gittiğimizde onları evlerinde buluyoruz. Atakum'da herkes toplum sağlığını korumak için üzerine düşeni yapıyor" bilgisini aktardı.

Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü
Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü
Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü
Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü
Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü
Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü
Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü
Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü
Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Atakum zabıtasından korona virüs teşhisi alan vatandaşlara karantina kontrolü - Son Dakika

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