Atakumlu emekçi kadınlardan yılbaşı konseptli pazar - Son Dakika

Atakumlu emekçi kadınlardan yılbaşı konseptli pazar

"Yeni Yıla Kadın Eliyle"

SAMSUN - Samsun Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi kadınları tarafından üretilen gıdadan tekstile birbirinden farklı ürünler görücüye çıktı.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve Kadın Meclisi öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda ilçe kadınlarının ürettiği el emeği göz nuru ürünler sergileniyor. 2 senedir devam eden proje kapsamında sergiler açan Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi, bu yıl ise "Yeni Yıla Kadın Eliyle" isimli projesiyle yılın son sergisini gerçekleştirdi. Tekstil, gıda ve el işi ürünlerin bulunduğu stantlar vatandaşları bekliyor.

Yaptıkları projeyle ilgili bilgi veren Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Sekreteri Sevtap Gökduman, "2019 yılında seçimle gelmiş olduğumuz görevimizde kadınlara ev ekonomisine katkı sağlamaları için nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesiyle bu projeyi gerçekleştirdik. Kadınların evlerinde ürettikleri, ev ekonomisine katkı sağlamak için ne şekilde sunum yapıp hayata geçirecekleri satışları yapıp katkı sağlayacakları bir yol arayışlarını bildiğimiz için kadın el emeği pazarı kurduk. El emeği pazarımız 2019'dan beri 2 senedir devam ediyor. 'Yeni Yıla Kadın Eliyle Projesi'yle bu oluşumun bu yıl en son pazarını açtık. Güzel başladı, olumlu dönüşler var. Yaklaşık 60 stant var. Burada sunulan bütün ürünler hanımların kendi elleriyle hazırladıkları ürünlerdir. Tekstil, gıda ve el işi gibi çok güzel ürünlerimiz mevcut. Kendi elleriyle yapmış oldukları katmerlerden tutun eriştelere, salçalardan kahvaltılık soslara kadar her türlü ürün bulunuyor. Su kabaklarından avizelerimiz var. Herkesi sergimize bekliyoruz" dedi.

Kadın çalışmalarını ve kadının emeğini önemsediklerini, bu tür çalışmaların artarak sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise "Kent Konseyi olarak daima kadınlarımızı destekleyeceğiz. Bu çalışmalara öncülük eden Kadın Meclisimizi de böyle bir çalışmalarından dolayı kutluyorum. Kadının ev işi, çocuk büyütme gibi görünmeyen veya görmediğimiz emeklerinin yanında görünen ve ev ekonomisine katkıda bulunan bu el emek ürünlerini yılbaşı konsepti ile halkımızın beğenisine sunup, maddi ve manevi destek olmaları için herkesin bu pazarımızı ziyaret etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sergi 30 Aralık'a kadar açık kalacak.

(FAU-SLH-E)