Atakumlular için Psikolojik Dayanışma Platformu kuruldu - Son Dakika
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Atakumlular için Psikolojik Dayanışma Platformu kuruldu

6 saat önce

Atakumlular için Psikolojik Dayanışma Platformu kuruldu Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından korona virüsü nedeniyle endişe duyan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Psikolojik Dayanışma Platformu kuruldu.

Atakumlular için Psikolojik Dayanışma Platformu kuruldu

SAMSUN - Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından korona virüsü nedeniyle endişe duyan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Psikolojik Dayanışma Platformu kuruldu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını sürecinde kaygı ve endişe kontrolü sağlayamayan, psikolojik sorunlar yaşayan vatandaşlara, Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ücretsiz destek sağlayacak. Oluşturulan Psikolojik Dayanışma Platformu ile Kadın Meclisi üyesi Psikolog Gizem Özbek ve Psikolojik Danışman Dilara Koç, Atakumlu komşularına telefon ile danışmanlık hizmeti sunacak. Sürece ilişkin genel bilgi almak isteyen yurttaşlar, Özbek ve Koç'un psikolojik tavsiyelerini Atakum Belediyesi ve Kadın Meclisi'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 206 ülkeyi etkisi altına alan ve yaklaşık 50 bin insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgını, kendilerini korumak için günlerdir evlerinde izole olan vatandaşları da olumsuz etkiliyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin, salgın sürecine yönelik yaptığı toplumsal dayanışma çağrısı üzerine harekete geçen Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, örnek bir uygulamaya imza attı. Salgın ile mücadele için "Evde kal" çağrısına uyan ve evlerinde sosyal izolasyon uygulayan Atakumluların kaygı seviyelerini azaltmak, sosyal medya ve mobil iletişim platformlarındaki bilgi kirliliğinin oluşturduğu endişeyi gidermek ve psikolojik durumlarını güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla harekete geçen Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi, Psikolojik Dayanışma Platformu ile hizmet vermeye başladı.

Ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç'in duyurduğu uygulama kapsamında meclis üyesi psikolog Gizem Özbek ve psikolojik danışman Dilara Koç, korona virüsü salgını nedeniyle kaygı ve endişe seviyeleri yükselen Atakumlulara telefonla psikolojik destek sağlayacak. Evlerindeki izolasyon sürecinde psikolojik sorunlar yaşayan ve bunları aşamayan vatandaşlar, 0545 684 29 29 numaralı telefondan psikolog Gizem Özbek'e, 0534 976 23 75 numaralı telefondan da psikolojik danışman Dilara Koç'a ulaşabilecek. Uzman isimler, Atakumlu hemşehrilerine ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verecek. Ayrıca Özbek ve Koç, salgın sürecinde kaygının nasıl önlenebileceğine yönelik bilgilendirmelerde bulunacak. Bu bilgiler, Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi'ne ait sosyal medya sayfalarında tüm Atakumlular ile paylaşılacak.

Uygulama hakkında bilgi veren psikolojik danışman Dilara Koç, "Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'nin, 'Zor durumdaki hemşehrilerimize yardım eli uzatmalıyız. Toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var' çağrısının ardından Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak sürece katkı sağlamak için harekete geçtik. Korona virüsü nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uyup sosyal izolasyon uygulayan, iş yerlerinde çalışmalarını sürdüren yurttaşlarımız ile toplum sağlığı için insanüstü çaba gösteren sağlık emekçilerimizin kaygı seviyelerini azaltmak ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmayı amaçlıyoruz. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm Atakumlular bize ulaşabilir. Pandemi sonrası oluşan sendromlar, kaygı, endişe, yalnızlık hissi gibi konuların yanı sıra aile içi iletişim, çocuklarla iletişim, ev içi eğitici faaliyetler gibi konularda destek sağlayacağız. Atakumluların her zaman yanındayız" dedi.

"Gerçek dışı bilgilerle maniple olmayın"

Korona virüse karşı duyulan kaygı ve endişenin normal olduğunu belirten Psikolog Gizem Özbek, "Normal seviyedeki kaygı ve endişe aslında kişinin hayatta kalması için gerekli. Burada dikkat etmemiz gereken temel faktör, kaygı ve endişe kişinin hayatını ciddi anlamda etkisi altına alıyor mu? Bunu fark edebilmek için kendimize şu soruları sormamız gerekiyor. Uyku düzenim değişti mi? Günlük aktivitelerim bozuluyor mu? Yaşadığımız endişenin kontrolsüz olup olmadığını belirlemek için bu soruların yanıtını aramalıyız. Eğer bu durumdaysak, salgın süreci bizi ciddi anlamda etkiliyor demektir. Bu tespiti yaptıktan sonra kendi kendimize alacağımız önlemlere odaklanabiliriz. Öncelikle salgın sürecine yönelik haberleri daha az sıklıkta, kısa süreli takip etmek ilk atacağımız adım olmalı. Örneğin sohbet gruplarında arkadaşlarımızla sadece bu konuyu konuşmamalıyız. Sürekli salgın hakkında fikir alışverişinde bulunmamalıyız. Sosyal medyada yayılan gerçek dışı bilgilerle maniple olmak yerine güvenilir bilgi kaynaklarına yönelmeliyiz" diye konuştu.

Sürece ilişkin bilgi edinmede güvenilir bilgi kaynaklarının önemine dikkat çeken Özbek, şunları söyledi:

"Hayatımızı bu konudan ibaretmiş gibi yaşamamayı başarabilirsek kaygı durumumuz azalacaktır. Bilgi edinmek için Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenli kaynakları takip edip, öğrenmemiz gerekenleri öğrendikten sonra mümkün olduğunca rutin günlük akışımıza devam etmeliyiz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı önlemlerin farkında olmalı ve bunları uygulamamız gerekiyor. Ne yaparsak yapalım kaygımızla baş edemiyorsak ve bizi ciddi anlamda etkiliyorsa, uykularımız bozulduysa, günlük yaptığımız işleri yapamaz hale geldiysek mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından destek almamız gerekiyor. Dikkatimizi hala yapabildiklerimiz ve hala sahip olduklarımıza odaklayabilirsek, onları daha çok düşünürsek kaygılı olduğumuz durumları daha kolay kontrol altına alabiliriz."

Atakumlular için Psikolojik Dayanışma Platformu kuruldu

Kent Konseyi, Atakum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:20 Kaynak: İHA

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