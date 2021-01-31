Atalanta filelerini sarsan Vedat Muriqi, Lazio'da üst üste 2. golünü kaydetti - Son Dakika

Atalanta filelerini sarsan Vedat Muriqi, Lazio'da üst üste 2. golünü kaydetti

31.01.2021 21:37

İtalya Serie A'da Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren maçta Atalanta'ya konuk olan Lazio, rakibini 3-1 mağlup etti. Başkent ekibinde maça kulübede başlayan Vedat Muriqi, oyuna girdikten 1 dakika sonra takımının üçüncü golünü kaydederek, Lazio formasıyla üst üste ikinci kez fileleri havalandırdı.

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. Lazio maçı 3-1 kazandı.

Maçta Lazio'nun golleri 3. dakikada Marusic, 51. dakikada Correa ve 83. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Atalanta'nın golü ise 79. dakikada Pasalic'ten geldi.

Lazio'da 82. dakikada oyuna giren Muriqi, 1 dakika sonra attığı golle maçı koparan isim oldu.

LİGDE 5. SIRAYA ÇIKTILAR

Bu sonuçla birlikte Lazio, puanını 37 yaparak Atalanta'nın bir sıra üstünde 5. sırada yer aldı. Atalanta ise 36 puanda kaldı.

Lazio, Serie A'nın 21. haftasında sahasında Cagliari'yle karşılaşacak. Atalanta ise aynı haftada Napoli deplasmanına gidecek.

Atalanta filelerini sarsan Vedat Muriqi, Lazio'da üst üste 2. golünü kaydetti

İtalya Serie A, Vedat Muriqi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atalanta filelerini sarsan Vedat Muriqi, Lazio'da üst üste 2. golünü kaydetti - Son Dakika Spor


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