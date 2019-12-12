Atalanta mucizeyi başardı! Simon Kjaer... - Son Dakika
Son Dakika Spor Atalanta mucizeyi başardı! Simon Kjaer... - Son Dakika Spor

Atalanta mucizeyi başardı! Simon Kjaer...

6 saat önce

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'in formasını giydiği Serie A ekibi, C Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçı 0 puanla tamamlamıştı.

Atalanta mucizeyi başardı! Simon Kjaer..., System.String[]

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'in formasını giydiği Serie A ekibi, C Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçı 0 puanla tamamlamıştı. Ancak son 3 maçta adeta arap atı gibi açılan lacivert siyahlı takım önce sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını elde etti.


Bu kez de evinde Dinamo Zagreb ile karşılaşan Atalanta, Hırvat ekibini 2-0'lık skorla mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.


Son olarak da dün deplasmanda turnuvanın gediklisi olan Shakhtar Donetsk'i 3-0'lık net bir galibiyetle geçen İtalya temsilcisi 7 puanla grubu ikinci sırada bitirdi ve tarihinde ilk kez son 16'ya kalma başarısı gösterdi.


Sezon başında Sevilla'dan kiralık olarak Atalanta'ya transfer olan Kjaer ise belindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosunda yer almadı. Danimarkalı stoper bu sezon sadece 6 maçta görev alabildi.


İtalya Serie A, Fenerbahçe, Atalanta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:51 
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