Atalanta tur kapısını araladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atalanta tur kapısını araladı - Son Dakika

Atalanta tur kapısını araladı

7 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Atalanta, sahasında İspanyol takımı Valencia'yı 4-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

Atalanta tur kapısını araladı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Atalanta, sahasında İspanyol takımı Valencia'yı 4-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Atalanta, Valencia'yı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Hans Hateboer'in golüyle 1-0 öne geçti. 42. dakikada Josip Ilicic'in fileleri havalandırmasıyla Atalanta, soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da İtalyan ekibinin etkili oyununu sürdürdü. 57. dakikada Remo Freuler ve 62. dakikada Hans Tateboer'in golleriyle Atalanta skoru 4-0'a getirdi. 66. dakikada Valencia, Denis Cheryshev ile umutlansa da, 90 dakika sonunda Atalanta sahadan 4-1 galip ayrılarak rövanş için büyük avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 10 Mart Salı günü oynanacak.

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Valencia, Atalanta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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