Atalanta - Valencia | Şampiyonlar Ligi notları

1963/1964 ve 1987/1988 sezonlarında UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda yer alan Atalanta, bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi formatında mücadele ediyor. Son iki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan İtalyan ekibi ilk deneyiminde son 32’ye kalırken geçtiğimiz sezon play-off sürecinde elenmişti.

2000 ve 2001 Şampiyonlar Ligi finallerinde yer alan fakat her ikisinde de ikinci basamağı alan Valencia ise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmiş ve yarı finale kadar yükselmişti. Fakat Arsenal’a diş geçiremeyince turnuvaya veda etmişti.

Atalanta cephesi

Manchester City, Shaktar Donetsk ve Dinomo Zagreb’in olduğu C Grubu'nda iki galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alan Atalanta, yedi puanla ikinci olmuştu.

Lig dâhil son 20 maçında dokuz galibiyet, yedi beraberlik ve dört mağlubiyet alan İtalyan temsilcisi, UEFA’da mücadele ettiği maçlar boyunca ilk kez bir İspanyol ekibiyle karşılaşacak.

Atalanta; Luis Muriel, Alejandro Gomez ve Duvan Zapata forvet hattından toplam üç gol desteği aldı. Orta sahada ise Ruslan Malinovskyi ile Mario Pasalic’in attıkları üç golün yanı sıra ligin en yüksek isabetle pas atan oyuncuları arasında olmaları dikkat çekiyor.

The La Dea, 2016/2017’deki Leicester City’nin ardından Şampiyonlar Ligi’nde birinci sezonunda eleme turlarına kalan ilk takım oldu.

Lyon’la birlikte son 16’ya kalan ekipler arasında en az galibiyet alan Atalanta’da herhangi bir eksik bulunmuyor.

Valencia cephesi

Valencia; Chelsea, Ajax ve Lille’le birlikte H Grubu'nda yer alıyordu. Grubu üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle tamamlayan İspanyol ekibi 11 puan topladı ve lider olarak bir üst tura yükseldi.

The Los Ches, Avrupa Kupaları’nda 24 kez İtalyan takımlarıyla karşılaştı. Bu maçlardaki karnesi ise şu şekilde: yedi galibiyet, beş beraberlik ve 12 mağlubiyet.

Tarihinde dördüncü kez Şampiyonlar Ligi son 16 heyecanı yaşayacak olan Valencia’nın 2012/2013 son 16 turunda Paris Saint Germain’e karşı sergilediği performansa rağmen elenmesi hâlen daha akıllarda.

Valencia, elemeler dâhil Avrupa Kupaları’nda oynadığı son sekiz deplasman maçında dört gol atabildi.

İspanyol ekibinin 28 yaşındaki forveti Rodrigo, iki golle başı çekerken takımın orta sahası toplam altı golle destek verdi.

Gabriel, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Cristiano Piccini ve Manu Vallejo ise sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.