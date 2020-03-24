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Atalantalı kaleci Marco Sportiello'nun testi pozitif çıktı
6 saat önce
Atalanta, kaleci Marco Sportiello'nun corona virüs testinin 'pozitif' çıktığını duyurdu.
Atalanta, kaleci Marco Sportiello'nun corona virüs testinin 'pozitif' çıktığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:01
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