Atalantalı kaleci Marco Sportiello'nun testi pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Atalantalı kaleci Marco Sportiello'nun testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

Atalantalı kaleci Marco Sportiello'nun testi pozitif çıktı

6 saat önce

Atalanta, kaleci Marco Sportiello'nun corona virüs testinin 'pozitif' çıktığını duyurdu.

Atalantalı kaleci Marco Sportiello'nun testi pozitif çıktı, System.String[]

Atalanta, kaleci Marco Sportiello'nun corona virüs testinin 'pozitif' çıktığını duyurdu.

Atalanta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:01 

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