Ataları Gibi Kuru Üzüm ve Ekmeğe Talim Ettiler

Denizli'de bir ortaokulda Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde, okul kantini kapatılıp öğrencilere öğün olarak savaşta Türk askerinin yediği kuru üzüm ve iki parça ekmek verildi.

Denizli'de bir ortaokulda Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde, okul kantini kapatılıp öğrencilere öğün olarak savaşta Türk askerinin yediği kuru üzüm ve iki parça ekmek verildi. Küçük bir poşet içerisindeki öğünle öğle yemeğini yiyen öğrenciler, aynı öğünü yaptıkları sokak röportajında vatandaşlara da verip bu öğünle doyup doyamayacaklarını sordu.



Pamukkale ilçesinde bulunan Raşit Özkardeşler Ortaokulu'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okulda bir günlüğüne kantin kapatılıp, öğrencilere Çanakkale Savaşı'nda askerlerimizin yediği yemekler verildi. Küçük poşetler içerisinde kuru üzüm ve iki parça ekmek konulup, öğrencilere askerlerin o dönemde ne yaşadıkları anlatılmaya çalışıldı. Öğrenciler ayrıca, aynı poşetleri yaptıkları sokak röportajında vatandaşlara da verip akşama poşet içerisindeki kuru üzüm ve iki parça ekmekle yetinmeleri istendi. Öğrenciler yaptıkları röportajlarda, vatandaşlara Çanakkale ruhunu anlatırken renkli görüntüler ortaya çıktı.



"Çanakkale'de zorluklarla karşılaşmışlar, yemekleri çok az kalmış"



Sokak röportajını yapan ve askerlerin yediği öğünle öğle yemeğini yiyen Tuğçe Göçen isimli öğrenci, "104 yıl önce Çanakkale'de şehit olan dedelerimizi unutmayacağız. Onları rahmetle anıyoruz ve unutturmayacağız. Biz bu öğünle aslında doyamayız. O zamanlarda Çanakkale'de zorluklarla karşılaşmışlar, yemekleri çok az kalmış. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale'mizi ve bu vatanı kurtarmışlar, bize çok güzel bir memleket vermişler" dedi. Naz Erdağ isimli öğrenci ise, Mehmetçiğin yediği öğünleri sayarak, "Sabah, üzüm hoşafı, öğle yemeği yok ve akşam sadece kuru ekmek. Bunlarla yetiniyorlardı" diye konuştu.



"Onların neler çektiğini yaşayarak öğrenmelerini istedik"



Öğrencilere Çanakkale ruhunu aşılamak istediklerini aktaran Okul Müdürü Erkan Çaka, "Etkinliğimiz Çanakkale gezimizle başladı. Gezide yer alan öğrencilerimizle birlikte halk röportajları yaptık. Aynı öğrencilerimizle, Çanakkale şehitlerimizin o dönemde karınlarını doyurmaya çalıştığı yiyeceklerden bir öğün belirledik ve tüm gün boyunca bu öğünlerle karınlarını doyuracaklar. Bir nebze olsun yaparak ve yaşayarak öğrenilmeli, onların neler çektiğini kendileri de yaşayarak öğrenmelerini sağlamak istedik" şeklinde konuştu.



"Sosyal medya ilgisini yararlı hale getirmeye çalıştık"



Projeden sorumlu öğretmen Oğuz Bilgiç ise öğrencilerin sosyal medyaya olan ilgilerini yararlı hale getirebilmek ve vatandaşların Çanakkale Şehitlerini unutmamaları amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Öte yandan öğrencilerin yaptığı sokak röportajlarında birbirinden farklı cevaplar gelirken vatandaşların büyük bir çoğunluğu bu yemeklerle bir öğününü geçiremeyeceğini belirtti. - DENİZLİ

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