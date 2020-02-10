Atalarından kalan tohumları bir birlerine hediye ettiler - Son Dakika
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Atalarından kalan tohumları bir birlerine hediye ettiler

6 saat önce

Bursa'da hibrit ve GDO'lu gıdalarla beslenmek istemeyen vatandaşlar atalarından kalan tohumları bir birlerine hediye ettiler.

Atalarından kalan tohumları bir birlerine hediye ettiler, System.String[]

Bursa'da hibrit ve GDO'lu gıdalarla beslenmek istemeyen vatandaşlar atalarından kalan tohumları bir birlerine hediye ettiler.


Sosyal medya üzerinden kurdukları grupla bir birleriyle irtibata geçen yüzlerce vatandaş atalarından kalan yerli sebze ve meyve tohumlarını bir birlerine hediye etti. Atalık Tohum Takası Bursa Grubu adında sosyal medyada grup açan 50 bin kişi ellerinde bulunan tohumların fotoğraf ve bilgilerini burada paylaşarak bir birleriyle ellerinde bulunan atalık tohumları takas ediyor. Takas için toplantı yapan grubun üyeleri Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde buluşarak ellerindeki tohumları bir birlerine hediye etti. Doğal gıdalarla beslemek istediklerini isteyen vatandaşlar yılda iki kez bir araya gelip bir birleriyle tohum takası yapıyor. Bu şekilde doğal tohumların daha fazla kişiye ulaşması sağlanıyor.


Atalık Tohum Takası Grubu Bursa Yöneticisi Elif Çakır, "Kurduğumuz grupla sosyal medyadan bilgi paylaşımı ve tohumları paylaşıyoruz. Biz atalık tohumlarımızı yaşatmayı amaçlıyoruz. Kendi bağ ve bahçemizde sağlıklı gıda üretmek için bir aradayız. Buraya elinde tohumu olmayanda gelebiliyor. İlk geldiklerinde biz kendilerine elimizde olan tohumlardan veriyoruz. Onlar üretip bizimle paylaşabiliyorlar" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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