Atalarından miras 300 yıllık evde yok olmaya yüz tutan mesleğini sürdürüyor - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yaşayan Hüseyin Öksüz (55), atalarından miras kalan 3 asırlık evinde, çobanlar için 'kepenek' yaparak keçecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Kepenek yapımının son temsilcilerinden olan Öksüz, kültürel olarak büyük önem taşıyan mesleğini ölünceye kadar devam ettireceğini söyledi.

Çal ilçesi, Alfaklar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Öksüz, yok olmaya yüz tutan keçecilik mesleğini sürdürüyor. Dedelerinden miras kalan 300 yıllık tek katlı evi, atölye olarak kullanan Öksüz, 42 yıldır çobanların soğuktan ve yağıştan korunması için kepenek üretimi yapıyor. Sabah erken saatlerde kalkıp, mesaisine başlayan Öksüz, önce koyunlardan kırkılarak elde edilen yünleri ince ince yün makinesinde işliyor. Daha sonra elindeki 'sepki' adı verilen aletle yünleri titizlikle yere döşüyor ve ardından üzerine sıcak su serpiyor. Üzerine ay-yıldız işleme yapıp, hasır yardımıyla rulo şeklinde sarıyor. Ardından ezme makinesine yerleştirilen keçe, 3 saat boyunca dövüldükten sonra hazır hale geliyor.