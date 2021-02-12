Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler - Son Dakika

Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler

12.02.2021 10:57

Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünde bulunan Türkiye'nin turizm cenneti olarak bilinen Boraboy Gölü Tabiat Parkı'na 300 fidan dikildi.

Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünde bulunan Türkiye'nin turizm cenneti olarak bilinen Boraboy Gölü Tabiat Parkı'na 300 fidan dikildi.

Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile Boraboy Gölü Tabiat Parkı işletmesi, atalarından miras kalan ve gelecek nesillere, torunlarına bırakmak istedikleri toprakları güzelleştirmek adına göl etrafında bulunan alana 300 selvi çam fidanı dikti.

Yaz aylarında kamp yapmaya gelen vatandaşların istekleri üzerine önceden araçların park ettiği noktaları kazıklarla kapatarak daha önce araçların ezip geçtiği çimlerin ve toprağın üzerine fidan dikim işlemini gerçekleştirdiler.

Yazın kamp yapan vatandaşlar, yaz ayında kurak geçmesi ve göl çevresinin tozlanmasından dolayı böyle bir istekte bulunduğu ve işletme olarak hem çevreyi güzelleştirmek hem de atalarından miras kalan bu toprakları gelecek nesillere aktarmak için ilk etapta 300 selvi çam fidanını, toplamda 2 bin fidanı toprakla buluşturacaklar. Daha önce vatandaşların park alanı olarak kullandıkları alan ve çimlerin ezildiği alanlar artık fidanlarla buluşup vatandaşlar için ileriki zamanlarda güneşten korunmak için gölgelik alan olarak kullanılacak.

Boraboy Gölü Tabiat Parkı İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, "Fidan dikme amaçlarımızdan birisi de, biz atalarımızdan aldığımız, devraldığımız torunlarımıza devredeceğimiz bu güzel doğayı korumak. Buradaki yaşlanan ağaçları genç etmek. Burası bildiğiniz gibi Boraboy'un su havzasıdır. Biz buraların kirlenmesini istemiyoruz. Buralara ağaçların, insanların, buradaki ağaçların kesilmesine yeşilliği muhafıza etmek açısından şurada gördüğünüz gibi bu yeşil alanı kazıkladık. Burada araçların girmesini engelledik. Yazın ki rüzgarda burada ki toz duman ziyaretçilerimizin de daha rahat ve refah içinde piknik yapmalarına düzene sokmak" dedi.

İlk etapta 300 fidanı toprakla buluşturan Karagöz, "Atalarımızdan aldığımız bu güzel doğayı torunlarımıza teslim etmek üzere biz bu hareketi başlattık. Yaklaşık bu ağaç dikme en az 2000 adete de ulaştıracağız" diye konuştu.

Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler
Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler
Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler
Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler

Türkiye, Boraboy, Turizm, Taşova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler - Son Dakika


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