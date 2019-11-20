Atalarının mirası

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, ataları Birinci Dünya Savaşı yıllarında Bulgaristan'dan göç eden vatandaşların torunları "muhacir böreği" geleneğini sürdürüyor.

Eskiden köy statüsünde bulunan Şahinkaya Mahallesi'ne 1914 yılında Bulgaristan'dan göç eden soydaşların beraberinde taşıdığı yiyecek, "muhacir böreği" ya da "yumurtalı börek" olarak biliniyor.

Yapılışı kolay olan ve yufka, pirinç ile yumurta kullanılan börek, hafif odun ateşinde yaklaşık 30 dakika pişirilerek hazırlanıyor.

Mahalle halkının vazgeçmediği damak tatları arasında yer alan muhacir böreği, genellikle dini bayramlarda misafirlere ikram ediliyor.

Nesilden nesle aktarıyorlar

Mahallede yaşayan Ayşe Uyar (65), AA muhabirine yaptığı açıklamada, böreğin hazırlanışını ninelerinden, annelerinden öğrendiklerini ve çocuklarına öğrettiklerini söyledi.

Doğum cemiyetlerinde, kalabalık misafir ağırladıklarında da bu böreği pişirip ikram ettiklerini belirten Uyar, "Nişanlanan çiftler, hem erkek hem de kız tarafı bayramlarda hediyeleriyle bu böreği götürür. Böreğin altında bir de ekmek olur." dedi.

Pomak asıllı olduklarını dile getiren Uyar, atalarının bu böreği pirinç yerine bulgurdan hazırladığını anlattı.

"Lezzetli, özel bir börek"

Nurcan Engin (34) de muhacir böreğinin lezzetli, özel bir yiyecek olduğunu vurguladı.

Böreğin hazırlanışını anlatan Engin, şöyle konuştu:

"Un ve suyla hazırladığımız hamuru açıyoruz. İç harcı olarak da pirincimizi pilav halinde pişiriyoruz, soğuduktan sonra içine yumurtaları kırıyoruz. Yumurta ve pirinci karıştırdıktan sonra tepsi içine açtığımız yufkanın içine döküyoruz. Üzerine bir kat yufka daha serdikten sonra ateşe veriyoruz. Ocakta hafif odun ateşinde pembeleşip kızardıktan sonra ters çevirip diğer tarafını pişiriyoruz."

Engin, "Nişanlılar bunu arife günlerinde karşı tarafa götürür. Yine bir bebek olduğu zaman, bebeği görmeye bu börekle gidilir. Bu adetlerimizi yıllardır yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.