Son Dakika Haberleri: Atalay Canel'den iddialı açıklama Açıklaması
Son Dakika Spor Atalay Canel'den iddialı açıklama Açıklaması

Atalay Canel'den iddialı açıklama Açıklaması

7 saat önce

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, ligde sürekli takımlarının üzerine oynandığını ifade ederek, "Süper Lig'de başka bir İstanbul takımı istenmiyor" dedi.

Atalay Canel'den iddialı açıklama Açıklaması, System.String[]

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, ligde sürekli takımlarının üzerine oynandığını ifade ederek, "Süper Lig'de başka bir İstanbul takımı istenmiyor" dedi.


TFF 1. Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel; "Taraftarlarımıza galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüz. Muhteşem taraftarımıza galibiyet gösteremediğimiz için üzgünüz. 33. dakikaya kadar verilmeyen iki tane penaltımız vardı. Sayılmayan golümüz bence goldü. Süper Lig'de başka bir İstanbul takımı istenmiyormuş gibi bir hava var. Devamlı üzerimize oynanıyor. Bu hakeme kaç hafta maç verileceğini takip edeceğiz. İstanbul'da neden bir ilçe takımı olmasın. İstanbul takımı diye üzerimize bu kadar oynanacağını beklemiyoruz. Bundan sonra maçın hakemi kaç hafta dinlenecek, kasıtlı mı geldi göreceğiz" şeklinde konuştu.


"Erzurumsporlu futbolcu Erkan Zengin'e hakaret etti"


Deneyimli çalıştırıcı, maç sonunda sahada ve soyunma odalarında çıkan gerginlikle alakalı olarak ise şu ifadelere yer verdi: "Maç sonunda Erzurumlu futbolcu kaptan Erkan'a hakaret etti. Kendisinden büyük birine ortamı germek için hakaret etti. Hiçbir oyuncunun hiçbir oyuncuya hakaret etme hakkı yoktur" dedi. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:17 Kaynak: İHA
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