Son Dakika Haberleri: Atalay Demirci'nin İmza Atma Yükümlülüğü Kaldırıldı

Atalay Demirci'nin İmza Atma Yükümlülüğü Kaldırıldı

5 dakika önce

ANKARA'da 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci'ye adli kontrol şartı kapsamında verilen haftada 1 gün karakola giderek imza atma yükümlülüğü kaldırıldı.

Atalay Demirci'nin İmza Atma Yükümlülüğü Kaldırıldı, System.String[]
ANKARA'da 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci'ye adli kontrol şartı kapsamında verilen haftada 1 gün karakola giderek imza atma yükümlülüğü kaldırıldı.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atalay Demirci ve avukatı Ali Akbaş hazır bulundu. Mahkeme, bir önceki oturumda zorla getirilmesi yönünde karar verilen tanık Feyzullah Ülken'in adresinin bulunamadığı ve tanığa ulaşılamadığını, ele geçirilen dijital materyallerin de bilirkişi tarafından incelenmediğini bildirdi. Bunun üzerine savcı, eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesini talep etti. Söz verilen Demirci'nin avukatı Ali Akbaş, "Müvekkilim, tanınan bir kişidir. Üzerindeki imza atma yükümlülüğü işi gereği sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Mahkemenizden, imza atma yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme de Atalay Demirci'ye adli kontrol hükümleri kapsamında verilen haftada 1 gün karakola giderek imza atma yükümlülüğünü kaldırdı. Demirci'nin yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:18 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:23:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atalay Demirci'nin İmza Atma Yükümlülüğü Kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]