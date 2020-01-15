ATALAY FİLİZ'İN ÖĞRETMEN FATMA KAYIKÇI'YI ÖLDÜRME DAVASI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATALAY FİLİZ'İN ÖĞRETMEN FATMA KAYIKÇI'YI ÖLDÜRME DAVASI (1) - Son Dakika

ATALAY FİLİZ'İN ÖĞRETMEN FATMA KAYIKÇI'YI ÖLDÜRME DAVASI (1)

6 saat önce

Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

ATALAY FİLİZ'İN ÖĞRETMEN FATMA KAYIKÇI'YI ÖLDÜRME DAVASI (1), System.String[]

SUÇ DEĞİŞTİ CEZA DEĞİŞMEDİ

Yüksek KOÇ - İstanbul DHA - Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

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Atalay Filiz, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:11 Kaynak: DHA
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