Atalay Filiz'in öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürme davası (1) - Son Dakika

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Atalay Filiz'in öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürme davası (1)
6 saat önce
Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:12 Kaynak: DHA
Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.
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