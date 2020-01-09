Atalay Gökçe'yi Tanıyalım - Son Dakika
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Atalay Gökçe'yi Tanıyalım

12 dakika önce

Gençlerbirliği'nde A takımla ilk kez kamp dönemi geçiren kaleci Atalay Gökçe ile 1 dakikalık mini röportaj.

Gençlerbirliği'nde A takımla ilk kez kamp dönemi geçiren kaleci Atalay Gökçe ile 1 dakikalık mini röportaj.

Atalay Gökçe'yi Tanıyalım

Gençlerbirliği, Gökçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:19 
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