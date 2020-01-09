Atalay Gökçe'yi Tanıyalım
12 dakika önce
Gençlerbirliği'nde A takımla ilk kez kamp dönemi geçiren kaleci Atalay Gökçe ile 1 dakikalık mini röportaj.
Gençlerbirliği'nde A takımla ilk kez kamp dönemi geçiren kaleci Atalay Gökçe ile 1 dakikalık mini röportaj.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:19
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