Son Dakika Haberleri: Atalay: Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz
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Atalay: Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz

18 dakika önce

Türk İş Genel Başkanı Atalay, Kıdem tazminatı ile ilgili, "Her sene gündeme geliyordu, yüzlerce işçi 'dur' dememize rağmen emekli oluyordu.

Atalay: Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz, System.String[]

Türk İş Genel Başkanı Atalay, Kıdem tazminatı ile ilgili, "Her sene gündeme geliyordu, yüzlerce işçi 'dur' dememize rağmen emekli oluyordu. Kıdem tazminatı konusunda aynı noktadayız. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz. Mevcut yapıdan temsil ettiğimiz insanlar razı." dedi.

Türk İş, İşçi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:26 
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