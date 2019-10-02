Atalay: Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz

Türk İş Genel Başkanı Atalay, Kıdem tazminatı ile ilgili, "Her sene gündeme geliyordu, yüzlerce işçi 'dur' dememize rağmen emekli oluyordu. Kıdem tazminatı konusunda aynı noktadayız. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz. Mevcut yapıdan temsil ettiğimiz insanlar razı." dedi.