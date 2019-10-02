Atalay: Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz
18 dakika önce
Türk İş Genel Başkanı Atalay, Kıdem tazminatı ile ilgili, "Her sene gündeme geliyordu, yüzlerce işçi 'dur' dememize rağmen emekli oluyordu.
Türk İş Genel Başkanı Atalay, Kıdem tazminatı ile ilgili, "Her sene gündeme geliyordu, yüzlerce işçi 'dur' dememize rağmen emekli oluyordu. Kıdem tazminatı konusunda aynı noktadayız. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz. Mevcut yapıdan temsil ettiğimiz insanlar razı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:26
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