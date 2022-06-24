Ataşehir'de devremülk satarken dolandırıcıların oyununa geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de devremülk satarken dolandırıcıların oyununa geldi

24.06.2022 15:02
Ataşehir'de devremülk satarken dolandırıcıların oyununa geldi

ATAŞEHİR'de kendisine ait devremülkü satmak için sözde müşterilerle bir ofiste buluşan Hasan Y. akıl almaz bir yöntemle dolandırıldı.

ATAŞEHİR'de kendisine ait devremülkü satmak için sözde müşterilerle bir ofiste buluşan Hasan Y. akıl almaz bir yöntemle dolandırıldı. Pazarlık için buluştuğu şüpheliler bir bahaneyle aldığı Hasan Y.'nin cep telefonundaki mobil bankacılık hesabına girdi. Hesaptaki parayı beğenmeyince hemen 59 bin liralık kredi başvurusu yaptı. Kısa sürede başvuru onaylandı, şüpheliler yatan parayı kendi hesaplarına aktardı. Mağdur Hasan Y. dolandırıldığını anlayarak polise şikayet edince başlatılan soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir'de bir ofiste meydana gele olay iddialara göre şöyle gelişti; Hasan Y. elinde bulunan bir devremülkü satışa çıkardı. Kadir K. ve Sait K. bu alıcı olarak görüşmek istediler ve Hasan Y.'yi iş yerlerine davet ettiler. Bir süre pazarlık ettikten sonra şüphelilerden bir bahaneyle Hasan Y.'nin cep telefonunu alıp mobil bankacılık hesabına girdi.  Hesaptaki parayı az bulan şüpheliler, mobil bankacılık üzerinden kredi başvurusunda bulundu. Kısa süre içinde 59 bin lira kredi onaylanarak hesaba yattı. Şüpheliler yatan parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra cep telefonu geri verdi.

Hasan Y., kısa süre sonra bankadan gelen SMS ile dolandırıldığını anladı. Mağdur Hasan Y. polise giderek şikayetçi oldu. Polis kısa süre içinde şüpheliler Kadir K. ve Sait K. gözaltına alındı.  Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


YORUMLAR
500
Ataşehir Belediyesi'nin, 'Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı' Başlıyor Ataşehir Belediyesi'nin, 'Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı' Başlıyor Ataşehir Belediyesi Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi'nde Yıl Sonu Heyecanı Ataşehir Belediyesi Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi'nde Yıl Sonu Heyecanı
Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de devremülk satarken dolandırıcıların oyununa geldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:08 Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim
21:45 Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı
21:06 Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı davranışları kabul edilemez
21:03 Sert düşen dolar, altını da etkiledi! Gram altın 970 lira seviyesine kadar çekildi
21:00 Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın! İstanbul'da görüşme olacak
20:40 BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi sonrası dolar 80 kuruştan fazla düştü
20:23 BDDK'dan ticari kredi kullanımında yeni düzenleme: TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, kredi verilebilecek
20:18 Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye'nin başrol oynadığı tahıl koridoru planının yol haritasını Haberler.com'a anlattı
20:09 19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı
19:54 Galatasaray, gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye'ye dikti! İlk görüşme gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 22:27:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de devremülk satarken dolandırıcıların oyununa geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement