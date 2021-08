Atalık Gülnar Nohutunun İlk Hasadını Başkan Seçer Yaptı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yönelik destekleri kapsamında hayata geçirdiği 'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' ile çiftçinin yüzü bir kez daha güldü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ilçesi Dayıcık Mahallesi'nde düzenlenen 'Atalık Nohut Hasat Töreni'ne katılarak çiftçilerin mutluluğuna ortak oldu. Üreticiyi destekleyerek dertlerine derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Seçer, atalık tohumların serpildiği proje arazisinde nohutların ilk hasadını yaptı. Seçer, "Ürettikçe kazanırız, kazandıkça gelişiriz" dedi.

Başkan Seçer, Gülnar ilçesine yaptığı ziyaret kapsamında nohut hasadı töreni öncesinde 3 mahallede vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi. Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi'nde Alanboğaz mevkii, Gezende Mahallesi'nde Bardat yaylası ile Akova ve Demirözü Mahallelerini gezen Başkan Seçer, vatandaş buluşmaları sırasında Gülnar'a göz alıcı bir güzellik katan Bardat Sayvant Lavanta Bahçesi'ni de gezdi.

Büyükşehir destekliyor, çiftçi kazanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile yürütülen çalışmada çiftçinin yüzü bir kez daha güldü. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan proje kapsamında Gülnar'da Bereket, Şeyhömer ve Dayıcık Mahalleleri olmak üzere toplam 3 mahalledeki 23 üreticiye 5'er dekar alanda olmak üzere 60'ar kilo, toplamda da 1380 kilo atalık tohum desteği verildi. Yine her üreticiye 500 gram olmak üzere toplam 11, 5 kilo zirai ilaç desteği sunuldu.

"Yaptığımız projeler vatandaşı kandırma projeleri değil, kalkındırma projeleri"

Törende yaptığı konuşmada birlikte hareket etmenin önemine değinen Başkan Seçer, tarımda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini, bunlardan birinin de atalık tohum desteği olduğunu belirtti. Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi kapsamında 60 üreticiye 25'er küçük baş hayvan verdiklerini, bu üreticilerden 6'sını Gülnar'dan seçtiklerini belirten Başkan Seçer, "Her birine 25 hayvan, 1 yıllık yem ve aşısı. Bu yıl yine 60 üretici. 4'ünü Gülnar'dan seçtik" dedi. Seçer, projeden geçen yıl 26 kadın üreticinin faydalandığını, bu yıl bu sayının 34'e ulaştığını belirterek, "Bu bacım belediyeden 25 hayvan alıyor, bunun üretimini çoluğuyla, çocuğuyla yapıyor. Belediyenin desteğiyle bir hayvancılık işletmesi sahibi oluyor. Bizim yaptığımız projeler vatandaşı kandırma projeleri değil, vatandaşı kalkındırma projeleri. Böyle baştan savma belediye proje yapıyor, destek veriyor diye proje yapmıyoruz. Yine yeni bir proje bu yıl başladı. Dağıtımını da yaptık. 100 aileye her birine 100 kaz yavrusu, civcivi dağıttık. Yemlerini de veriyoruz. Yetiştiricilerimiz hayvanları yetiştirdiği zaman bize satacaklar" ifadelerini kullandı.

"Ürettikçe kazanırız, kazandıkça gelişiriz"

Tarımsal hizmetler konusunda yaptıkları sulama borusu, sera ipi, gübre, sera naylonu, fide-fidan ve ekipman desteklerini anlatarak sözlerini sürdüren Seçer, "Ürettikçe kazanırız, kazandıkça gelişiriz, her şeyimiz olur. Daha huzurlu oluruz, daha mutlu oluruz. Bütün kötülükler çalışmayan toplumlarda olur, üretmeyen toplumlarda olur. Başkasına muhtaç olan, müstemleke olan toplumlarda olur. Çok şükür bizim soyumuzda böyle bir şey yok. Bizim atalarımız hep böyle çalışkan insanlardı" dedi.

Başkan Seçer'den Gülnarlılara dershane öğrencileri için yurt müjdesi

Gülnar'da da çok değerli işler yaptıklarını söyleyen Seçer, "Gülnar'da çok önemli, değerli çalışmalar yapılıyor, yapılacak da. Hayvancılık projesinden bahsettik. Yine alet, edevat dağıtımı. Bugün burada biraz sonra hasadını yapacağımız yerel nohut üretimi" diye konuştu. Seçer, Gülnarlılar'ın çok zeki ve okuyan insanlar olduklarını belirterek, ilçede Büyükşehir'in dershanesi bulunduğunu, ayrıca yapımını tamamladıkları yurdu bu yıl hizmete açacaklarını müjdeledi. Başkan Seçer, "108 mevcut misafirhanemizde kalabilecek. Hem erkek öğrenciler, ayrı bölümler var, hem kız öğrenciler. Çocuklarınızı gönül rahatlığıyla belediyemizin misafirhanelerine emanet edin. Onlar bizim çocuklarımız. Dershanemiz var, bu yıl 232 öğrenci devam etti. Ben gittim, oturdum, sohbet ettim. Bu yıl da başarımız çok yüksek. İlk 50 bine 125 öğrenci girdi. Danışma Merkezi'ni ziyaret ettim. Bizim öğrencilerimiz geliyor, orada hocaları onlara danışmanlık yapıyor. Hangi okula gitsin, mühendislikse hangi mühendislik, tıpsa hangi tıp, hangisi iyi eğitim veriyor? Hepsini onlara anlatıyorlar. Bizi eğitim, bilim kurtarır. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk; 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. ' İlimin peşine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

LGS sınavına girecek öğrencilerin de Büyükşehir'in dershanelerine kayıt yaptırabileceğini ifade eden Seçer, "Ben bacılarıma bir müjde daha vermek istiyorum. LGS sınavına girecek kızlarımızı da dershanemize yazdırabilirsiniz. Bu uygulama bu yıl başladı, şu anda kayıt alıyoruz. 75 kontenjan açtık Gülnar'a. Sadece seçim öncesi bu adam seçilirse hizmeti Mersin'e yapar, Tarsus'a yapar, gerisi yalan diyenlere de buradan kapak olsun Gülnar. Olsun mu, olsun değil mi? Demek ki adalet bizde. Biz adalet dağıtıyoruz. Gülnarlı da benim kardeşim. Anamurlu da, Tarsuslu da" diye konuştu.

"3 yıl süreli atalık tohum projemizi en güzel şekilde değerlendireceğiz"

Hasadı yapılan atalık tohum projesinin detayları hakkında da konuşan Başkan Seçer, projede Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin iş birliği yaptığını söyledi. Seçer, şöyle devam etti:

"Bakanlığa bağlı da olsa, belediye de olsa bu kurumlar milletin kurumları ve işbirliği yapma gerekliliği var, hatta zorunluluğu var. Çünkü iyi şeyler çıkıyor. Çok değerli çalışmalar yapılıyor. Yine Silifke'de Balandız'da sarı buğday üretimi yapılıyor. Yine atalık tohum. Bu yıl ikinci yılıydı. Burada yaptığımız proje ilk yılı. Yerel nohut çeşitlerinin korunması adı altında bu projeyi 3 yıl süreyle yapacağız. Bu yıl ne yaptık? Bereket, Dayıcık, Şeyhömer Mahallesi'ne toplamda 7'si kadın olmak üzere 23 üreticimize tohum dağıttık. Üretim yaptılar. Toplamda 115 dekar, her birine 5 dekarlık tohumlarını verdik. 1380 kilogram. Her bir üretici için de zirai ilaç desteklerini yaptık. Şimdi hasadını yapacağız. Bunun alımını yine biz yapacağız kooperatif aracılığıyla. Mersinden Kadın Kooperatifi, bu kooperatifimizin de önemli destekleri ve emekleri var. Fiyatımız Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyattan % 25 daha fazla. Burada üreticinin kazancı önemli. Bir nevi anlaşmalı bir üretim gibi. Alan memnun, satan memnun olmalı. Biri memnun olur, diğeri memnun olmazsa proje yürümez. Her 2 taraf da bu işten memnun olacak. 3 yıl süreli bu projemizi en güzel şekilde değerlendireceğiz. "

Gülnar'ın kuş üzümüne ilişkin de konuşan Seçer, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere ekmek üretiminde kuş üzümünü kullanmaları için aracılık hizmeti yapıyorlar. Yani bizim bölgemizden bu ürünleri alın, kullanın diye arkadaşlarımız sürekli sizlere, üreticilerimize, kooperatiflerimize yardımcı olmaya çalışıyor. Biz geçen yıl da aldık. Bunları 50 gramlık paketlerde Mersin merkezde bazı dezavantajları mahallelerde süt dağıtımı yapıyoruz. Sütle beraber çocuklarımızın gıda ihtiyacını gidermek için dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

"Meclis toplantılarını izlemenizi istiyorum"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi hakkında da vatandaşlara açıklamalar yapan Başkan Seçer, bu ayın ikinci birleşiminin pazartesi günü yapılacağını hatırlattı. Seçer, "Meclis toplantılarını izlemenizi istiyorum. Bu sizin bölgenizin hizmet eksikliği ya da taleplerinizin yerine getirilip getirilmediği, Meclis üyelerinizin sorunlarını orada Meclis'te dile getirip getirmediği, kimin ne söylediği, hangi yönde hangi kararların altına imza attığı konusunda bilgilenmeniz açısından çok önemli. Zaman zaman gerginlikler oluyor. Özellikle mutlaka Meclislerde gerginlikler olacaktır, münakaşalar olacaktır. Önemli olan temsil ettiğimiz kurumlara ya da şahsımıza, izzeti nefsimize, onurumuza, kişiliğimize yönelik sözlü saldırıların olmaması. Onun dışında eleştirilere açığız. Her çağdaş insan, her medeni insan, her demokrasiyi içine sindirmiş, içselleştirmiş siyasetçi bunu böyle düşünür. Ben çok şükür demokrasiyi içselleştirmiş bir siyasetçiyim. Herkes beni adabı muaşeret içerisinde mutlaka eleştirecektir" dedi. 2021 bütçesini hazırlarken yapacakları hizmetler karşısında 265 milyon liralık açık öngördüklerini, bunun için borçlanma yapmak zorunda kalabileceklerini geçen yıl Kasım ayında Meclis üyeleri ile paylaştıklarını anımsatan Başkan Seçer, bütçeye o dönemde "evet" diyen Meclis üyelerinin şimdi kendisine borçlanma için yetki vermediklerini vurguladı. Yol yapımından içme suyu ulaştırmaya kadar birçok alanda hizmet sunduklarını söyleyen Seçer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Zaman zaman borçlanma ihtiyacımız oluyor. Bu yetkiyi Başkan'a verin dediğimiz noktada 'Hayır, biz bu yetkiyi vermeyeceğiz' diyorlar. Şimdi bu en hafif tabirle Mersin'e gelecek olan hizmetleri engelleme demektir. Bu siyaset uğruna, Mersin'in geleceğinin altına dinamit koymak demektir. Bu siyaset uğruna bizi siyaseten köşeye sıkıştırıp, zor duruma sokma uğruna Mersin'in geleceğini çalmak demektir, Mersin'in istikbali ile oynamak demektir. Zaman değerli. Her geçen süre hayatımızdan geçiyor. Biz hizmetleri çok çabuk getirmek istiyoruz. Geç gelen hizmet iyi bir hizmet değil. Su sorununuz var, ben onu hemen yarın çözmem lazım. Kanalizasyon sorununuz var, yol sorununuz var, yardım talebiniz var, tarımsal destek talebiniz var. Biz bu taleplerinizi zaman geçirmeden, Üsküdar'da sabah olmadan, atı alan Üsküdar'ı geçmeden yerine getirmemiz lazım. Şimdi bizim bacağımızdan yakalayarak koşmamıza engel olanlara buradan seslenmek istiyorum. Evelallah ayak adalelerimiz çok güçlü. Onlardan sıyrılacağız. Yine de koşar adım hedefe doğru devam edeceğiz. Hizmetlerimiz devam edecek. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çok teşekkür ediyorum. Bu projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bereketli olsun, hayırlı olsun diyorum. "

"Biz Türkiye'de başarılı belediyelerin başında geliyoruz"

Nohut hasadı öncesi mahallelerde yaptığı ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyen Seçer, "Ben kendimi dünyanın en şanslı insanlarından biri olarak görüyorum. Çünkü diyorum ki, 'Allah nasip etti. Böyle güzel bir memlekete hizmet etme şansı verdi bana. Bunu tabi önce Allah'ın izni, sonra sizlerin sayesinde bulduk. Buna layık olmaya çalıyoruz" dedi.

Seçer, bölgenin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirterek, "Biz Türkiye'de iyi çalışan, görevini iyi yapan başarılı belediyelerin başında geliyoruz. Burada çok tevazu sahibi olmayalım. Bu işi bilenler, bu işi takip edenler, araştırma şirketleri, siyasi otoriterlerin yaptığı değerlendirmelerde Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de örnek gösterilebilecek projeler yapan, hizmet götüren, ciddi ve disiplinli çalışan, geleceğe emin adımlarla yürüyen belediyelerin başında geliyor. Sabırla aşamayacağımız engel yok" diye konuştu.

Proje ve hizmetlerde eşitliğe önem verdiklerini ve ayrımcılığa asla izin vermediklerini söyleyen Seçer, "Yolu da herkes için yapıyoruz. Suyu da herkes için getiriyoruz. Gıda yardımı yapılacaksa fakire fukaraya, garibe gurebaya onun siyasi partisine, kime oy verdiğine bakmadan onların hepsini yapıyoruz. Biz herkesin belediyesiyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer'den özel gereksinimli Yahya'nın yol talebine olumlu yanıt

Bardat yaylasında yaşamını sürdüren 32 yaşındaki özel gereksinimli Yahya Koçak, "Başkanım yolumu yapın lütfen" dövizi ile Başkan Seçer'i karşıladı. Koçak'ın talebine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, "Bizden birçok yolun yapılması istenir. Emin olun taleplerin %70'i, 80'i bize ait değil. Yasalardan kaynaklanan böyle bir sıkıntı var. Büyükşehir'in, ilçenin, karayollarının, ormanın, DSİ'nin. Ama akla kim gelir? Başınıza bir şey geldi mi baba gelir değil mi? Canınız yandı mı 'anne' diye canınız yanar, şimdi bir şey oldu mu da 'büyükşehir. ' Adı büyük. Bu da doğaldır. Biz Yahya'nın bu yolunu yapacağız. Oraya 250 metrelik bir parke istemişler" dedi.

Yayın Tarihi: 12. 8. 2021 09: 53: 38