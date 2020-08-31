Atalık sarı buğday, kadınların emeğiyle altına dönüşüyor - Son Dakika

Atalık sarı buğday, kadınların emeğiyle altına dönüşüyor

MERSİN'de reçelden salçaya kadar birçok ürünü geleneksel yöntemlerle üreterek tüketicilerle buluşturan Mersinden Kadın Kooperatifi, ata mirası tohumdan sarı buğdayı da işleyerek sofralara ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde etkinlikler gerçekleştiren kadınlar, tüketicilere sundukları birçok ürünün ardından bu kez de atalık tohumdan sarı buğdayın ürüne dönüştürülmesi aşamasında yer aldı. Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bilimsel çalışmaları baz alınarak, Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus SlowFood işbirliğinde, üreticisini desteklemek amacıyla yapılan projeye destek veren Mersinden Kadın Kooperatifi, sofraların altını sarı buğdayı çiftçisinden alıyor ve alın teriyle işliyor. Kooperatif Başkanı Meral Seçer, kurucu ortaklar ve kadın emekçilerle birlikte atalık sarı buğdayları önce yıkadı, ardından kazanların başına geçerek, odun ateşinde geleneksel yöntemlerle kaynattı. Hijyenik koşullarda kaynatılan buğdaylar, yine aynı titizlikle güneşte kurumaya bırakıldı. Kuruma işleminin gerçekleşmesinin ardından köy değirmeninde öğütülen buğdaylar, paketleme ve etiketleme işlemi yapılarak tüm lezzetiyle sofralara bulgur olarak ulaşacak.

Seçer, özveri ile yetiştirilen sarı buğdayın serüveniyle ilgili bilgiler verdi. Seçer, 'Sarı buğdaydan yaptığımız bulgurun bir hikayesi var. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü ve Tarsus SlowFood işbirliğiyle atalık sarı buğday tohumunun Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde çiftçilerimiz tarafından ekilmesi teşvik ediliyor. Bu güzel projede hem geçmişimize hem de geleceğimize sahip çıkmamız açısından çok önemliydi. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak bu projeye destek vermek istedik. Geçmişimize sahip çıkalım, geleceğimize ata tohumlarımıza sahip çıkalım. Böylelikle sürdürülebilir olsun istiyoruzö dedi.

HER AŞAMADA TİTİZ ÇALIŞMA

Kooperatif Ortağı ve Gıda Mühendisi Gülay Aksoy, ata tohumundan titizlikle üretilen sarı buğdayın analizlerinin yapılarak, ilaçsız ve hijyenik koşullarda üretildiğine vurgu yaptı. Aksoy, ?Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde ekilen sarı buğdayla ilgili ilk aşamadan itibaren çok titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Biz de bu titiz çalışmayı hasattan sonraki dönemde devralarak halkın sofralarına ulaştırmayı amaçladık. Buğdaylarımız tarladan itibaren ilaçsız, kimyasal kullanılmadan üretildi. Daha sonrasında da herhangi bir ilaçlama yapılmadı. Her türlü analizleri yapıldı. Hijyenik koşullarda bunun paketlenmesi, etiket yönetmeliğine göre etiketlenmesi, bütün bu aşamaları çok titizlikle gerçekleştirdik. Atalık tohum sarı buğdaylarımız sizlerin sofralarına ulaşsın, lezzetini alın istedikö diye konuştu.