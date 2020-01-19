Atama bekleyen öğretmenlerden eylem - Son Dakika

Şubat ayında yapılacak 20 bin öğretmen atamasına ilaveten 40 bin atama daha yapılmasını isteyen öğretmenler, 25 şehirden otobüslerle Ankara'ya gelerek eylem yaptı. Öğretmenlerin eylemine Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da destek verdi.



Onlarca öğretmenin katıldığı eylemde bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, doğudan batıya, kuzeyden güneye onlarca şehirden gelen atama bekleyen öğretmenleri tebrik etti. Şubat 2020'de yapılacak 20 bin atamanın yetersiz olduğunu söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Hükümetimiz, Şubat ayında sadece 20 bin atama yapılacağını duyurdu. Bu komik atama sayısını bizler asla kabul etmiyoruz. Şunun herkes tarafından bilinmesini istiyorum. Ataması yapılmayan öğretmen meselesi, sadece öğretmenlerin işsizlik meselesi değil, aynı zamanda bir eğitim sorunudur" ifadelerini kullandı.



Türkiye genelinde şu anda 80 bin 583 ücretli öğretmen çalıştığını aktaran Geylan, bu öğretmenlerin 8 bin 500'ünün ön lisans mezunu olduğuna işaret etti.



150 bin öğretmen açığının olduğunu, atama bekleyen öğretmen sayısının ise 700 bin olduğunu kaydeden Geylan, 20 bin öğretmen atamasının kabul edilemeyeceğini belirtti.



Şubat ayında yapılacak olan 20 bin atamanın yetersiz olduğunu söyleyerek ek 40 bin atama talebinde daha bulunan Geylan, ek atamanın yapılacağına inandığını kaydetti.



Ayrıca, onlarca şehirden gelerek eylem yapan atanamayan öğretmenler adına bildiri okuyan Gamze Yaşar, 20 bin atamanın, atanmayı bekleyen öğretmenlerin ihtiyacının karşılanmadığını vurguladı.



Konuşmalar sonrasında grup, şehir dışından gelen müzik öğretmenlerinin yaptığı mini konserle eğlendi. - ANKARA