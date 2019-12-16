Atama bekleyen üniversite mezunlarından protesto - Son Dakika
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Atama bekleyen üniversite mezunlarından protesto

6 saat önce

Kerkük Eğitim Müdürlüğü önünde gösteri yapılması Slogan atılıp yürüyüş yapılması Gösterici İmad el-Cubburi ile röportaj Gösterici İsra Nasıh ile röportaj Kerkük'te atama bekleyen üniversite mezunlarından protesto Hukuk mezunu İmad el-Cubburi: "Artık atamalarda etnik ve mezhebe dayalı...

Kerkük Eğitim Müdürlüğü önünde gösteri yapılması

Slogan atılıp yürüyüş yapılması

Gösterici İmad el-Cubburi ile röportaj

Gösterici İsra Nasıh ile röportaj Kerkük'te atama bekleyen üniversite mezunlarından protesto

Hukuk mezunu İmad el-Cubburi:

"Artık atamalarda etnik ve mezhebe dayalı kriterlerden uzak durulmalı"

Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu İsra Nasıh:

"Mezun olalı 13 yıl oldu, ama hala atanmadım"

KERKÜK (AA) – Irak'ın Kerkük kentinde yıllardır atama bekleyen yüzlerce üniversite mezunu gösteri düzenledi.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen üniversite mezunu gençler, yıllardır işsiz kaldıklarını belirterek bir an önce atamalarının yapılmasını istedi.

AA muhabirine konuşan göstericilerden İmad el-Cubburi, hukuk fakültesini bitirdiğini ve 5 yıldır atama beklediğini söyledi.

Haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Cubburi, "Atamalarda artık etnik ve mezhebe dayalı kriterlerden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu İsra Nasıh da en az 10 kez atama başvurusu yaptığını ancak sonuç alamadığını aktardı.

"Mezun olalı 13 yıl oldu, ama hala atanmadım." diyen Nasıh, genç mezunlara kamuda atama fırsatı vererek işsizliğe çözüm bulunması ve ülke eğitiminin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Irak'taki gösterilerin başlıca nedenlerinden biri işsizlik

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle Bağdat ve güney vilayetlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında devam ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Atama bekleyen üniversite mezunlarından protesto

Kerkük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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