Son Dakika Haberleri: Atama Kararı Resmi Gazete'de

Atama Kararı Resmi Gazete'de

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci maddesi ve 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı atandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Politika
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