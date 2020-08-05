Atama kararları

Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Demirtel atandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Hüseyin Erdoğan getirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Ercan Gebeş'in ataması yapıldı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığı görevine Akan Gülmez getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne Zekeriya Coştu atanırken, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Kurt getirildi.

Doğu Anadolu Projesi Bölge İdaresi Başkanı Adnan Demir görevden alındı. Demir'in yerine Osman Demirdöğen atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı Kalyoncu getirildi. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Çakır, görevden alındı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine İsmail Hak atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Salim Özpak, görevden alınırken, bu suretle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Selamettin Ermiş getirildi.

Bazı kamu kurumlarında kardo ihdas ve iptali

Öte yandan, Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin kadrolar yeniden düzenlendi.