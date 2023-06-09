Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Fahrettin Altun detayı dikkat çekti - Son Dakika
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Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Fahrettin Altun detayı dikkat çekti

Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Fahrettin Altun detayı dikkat çekti

09.06.2023 03:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden aynı göreve atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Hasan Doğan, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden aynı göreve atandı.

Karara göre, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz, Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal yeniden aynı göreve atandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILARI DA DEĞİŞMEDİ

Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyen; Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri Mehmet Emin Baysa, Abdulkadir Polat, Ferhat Karaş, Sami Kalaycı, İsmail Kurul, Salih Tanrıkulu, Abdurrahman Özçelik ve Talip Uzun; Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcıları İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın, Abdullah Rıdvan Ağaoğlu; Devlet Arşivleri Başkan Yardımcıları Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir, Sebahattin Bayram; İletişim Başkan Yardımcıları Çağatay Özdemir ve Evren Başar; Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcıları Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan ve Ahmet Çapoğlu da yeniden aynı göreve atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılıklarına da Prof. Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı yeniden görevlendirildi.

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Son Dakika Güncel Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Fahrettin Altun detayı dikkat çekti - Son Dakika


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