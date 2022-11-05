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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder görevden alındı. Yerine Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl getirildi.

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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