Son Dakika Haberleri: Atama Kararları Resmi Gazete'de

Atama Kararları Resmi Gazete'de

1 saat önce

Maden ve Petrol İşleri, Tarım İşletmeleri, Çay İşletmeleri Genel Müdürlükleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama Kararları Resmi Gazete'de, System.String[]
Maden ve Petrol İşleri, Tarım İşletmeleri, Çay İşletmeleri Genel Müdürlükleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çeşitli genel müdürlüklere yönelik yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile bugünkü sayıda yer alan kararlara göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcıları Salim Koşar ve Ömer Koca ile Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcıları Halil İbrahim Özbayat ve Üzeyir Tekin görevden alındı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Osman Kıyak ile Sait Kocabay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Süleyman Pınarbaş, Ali Kemal Yıldız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Karayolları Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Nurgül Uraloğlu atandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:37 Kaynak: İHA

CEO, Politika
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