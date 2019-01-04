Son Dakika Haberleri: Atama Kararları Resmi Gazete'de

Atama Kararları Resmi Gazete'de

20 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait...

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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı kurumlara atama yapılmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Mustafa Çırak atandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı Mesut Kamiloğlu görevden alındı, yerine İlker Astarcı getirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Mehmet Uğur Dilipak'ın ataması gerçekleştirilirken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine Hakan Yurdakul'un atanması uygun görüldü.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (TİGEM) açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Bekir Karacabey, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Aylin Çağlayan Özcan ile Cihan Soyalp atandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Politika
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