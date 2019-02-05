Son Dakika Haberleri: Atama Kararları Resmi Gazete'de

Atama Kararları Resmi Gazete'de

1 saat önce

Nükleer Düzenleme Kurulu ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama Kararları Resmi Gazete'de, System.String[]
Nükleer Düzenleme Kurulu ve Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararla, Nükleer Düzenleme Kurulu'nun Başkan, İkinci Başkan ve üç üyesi atandı. Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına Necati Yamaç getirilirken, üyeliklerine ise İsmail Hakkı Arıkan, Afşın Burak Bostancı ve Mehmet Fatih Alptekin atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine, 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma"nın 7'nci maddesi ve Tüzüğünün 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'ncü maddeleri gereğince Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:26 Kaynak: İHA

Kırgızistan, Türkiye, Güncel
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