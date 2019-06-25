Atama kararları Resmi Gazete'de
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan pozisyonlara 249 iş müfettişi atandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:23 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan pozisyonlara 249 iş müfettişi atandı. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcılarından 249'u iş müfettişi olarak atandı.
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