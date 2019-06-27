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Atama kararları Resmi Gazete'de

29 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri A.O. kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri A.O. kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açıkta bulunan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Karaman, Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Yahya Coşkun, Telif Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Fatoş Altunç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Nihat Umut Döktür'ün ataması gerçekleştirildi.
Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Nurpınar Tente Ödemiş, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4'üncü maddeleri gereğince görevlerinden alındı.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Hukuk Müşavirliğine Selami Korkmaz getirilirken Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Edip Müyesseroğlu'nun yeniden ataması yapıldı.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır) Bölge Müdürü Ekrem Tosun da 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevinden alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:37 Kaynak: AA
Maden, CEO, Güncel
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