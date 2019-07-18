Son Dakika Haberleri: Atama Kararları Resmi Gazete'de
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Atama Kararları Resmi Gazete'de

5 saat önce

Görevden alınan Celal Uzunkaya'nın yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Mehmet Aktaş getirildi.

Atama Kararları Resmi Gazete'de, System.String[]
Görevden alınan Celal Uzunkaya'nın yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Mehmet Aktaş getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ve valiliklere ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bakanlık Emrine verilirken, yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

Öte yandan, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Valisi olarak atandı. Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim ise Bayburt Valiliğine getirildi. - ANKARA
Celal Uzunkaya, Mehmet Aktaş, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:34 Kaynak: İHA
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