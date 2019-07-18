Görevden alınan Celal Uzunkaya
'nın yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Mehmet Aktaş
getirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğüne ve valiliklere ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bakanlık Emrine verilirken, yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Şırnak
Valisi Mehmet Aktaş atandı.
Öte yandan, Bayburt
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Şırnak Valisi olarak atandı. Hakkari
Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim
ise Bayburt Valiliğine getirildi. - ANKARA